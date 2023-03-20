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直擊／雞蛋休市效應！內湖農會爆搶蛋人潮 　排隊人龍蔓延200公尺

▲受雞蛋休市傳聞影響，今天內湖農會搶蛋人潮更多。（圖／記者陳煥丞攝）

▲受雞蛋休市傳聞影響，今天內湖農會搶蛋人潮更多。（圖／記者陳煥丞攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒難解，全台都出現民眾排隊買蛋奇景。《ETtoday新聞雲》今（20日）一早直擊台北市內湖農會民眾搶蛋人潮，受全台蛋商傳出休市消息，今天排隊人潮更多，清晨六點就有約60位民眾排隊，為了不讓民眾久候、也避免影響交通，原訂8時30分開賣，提前到7時40分就開賣，排隊人龍蔓延近200公尺，約500箱雞蛋，約1.5小時全部銷售一空。

內湖農會人員表示，每周一都有配合的蛋商進貨，以往進貨數量都是八、九百箱，雖然價格穩定，每箱4斤約40顆的養生雞蛋，只賣320元，並沒有受到這次蛋價風波調漲，但最近到貨量一直降，今天只有約500箱，而排隊民眾熱潮不退，今天第一班工作人員約7時20分到班，現場就已經排了逾百人。

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內湖農會人員說，原訂8時30分開賣，但考量現場排隊的民眾都是中高齡居多，為避免民眾久候，也擔心排隊人龍影響上班交通車潮，今天提前發號碼牌，並提早了50分鐘開賣，此外，只要持有號碼牌的民眾，不用在場排隊，只要下午2時前憑號碼牌購買即可。

住在農會附近的張姓婦人說，兩周前只要排20分鐘就可以買到雞蛋，今天6時40分來居然排第81個，批評現在居然要排隊買蛋，「實在太離譜了，大人可以不吃蛋，小孩又不能不吃」，只好每周都來排隊買蛋。還有民眾說，新聞都在報導雞蛋要休市，怕之後更難買到雞蛋，所以今天一定要來搶蛋。

▲受雞蛋休市傳聞影響，今天內湖農會搶蛋人潮更多。（圖／記者陳煥丞攝）

▲受雞蛋休市傳聞影響，今天內湖農會搶蛋人潮更多。（圖／記者陳煥丞攝）

另一位呂姓民眾說，現在全球都缺蛋，美國雞蛋價格更是台灣的好幾倍，台灣人不要不知足，也稱讚內湖農會雞蛋都沒漲價，傳統市場每斤都快破百，農會雞蛋仍維持一斤約80元的價格，而且是品質好的雞蛋。

本周雞蛋產地價維持每斤45.5元、批發價55元，中華民國蛋價委員會原訂本周再調漲3至5元，但外傳農委會介入要求凍漲，惹怒全台蛋商公會，若無法反映產地成本價，醞釀無限期休市、拒絕報價抵制，有產業界人事認為，這將讓民眾更恐慌搶蛋，導致雞蛋價格持續飆漲。

為補足國內短期雞蛋缺口，農委會啟動進口專案，從這周起，第2批從澳洲進口雞蛋將陸續空運來台，從土耳其進口雞蛋則走海運，預計4月中前進口數量逾500萬顆，仍優先與加工業者交換使用，若交換後有剩餘，則規劃到通路銷售，會以每盒10顆65元的平價蛋上架。

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