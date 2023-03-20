中區百貨最高回饋36%！豐原太平洋百貨購物節加碼再加碼

▲豐原太平洋百貨喊出最高回饋36%搶攻消費者荷包。（圖／豐原太平洋百貨提供；以下同）

消費中心／台中報導

豐原太平洋百貨上半年最大檔購物節自3/30-4/26強勢登場，今年特別端出中區百貨最高回饋36%搶攻消費者荷包，除了基本盤滿仟送佰，還有精選多檻加碼好禮加碼再加碼，寵愛會員的程度超越天花板！

購物節首七日除了滿3,500送350，更首度祭出全館加碼滿額再送精品鍋具！其中最受期待的化妝品，將搶先於3/23-3/28開放預購，不僅同享3/30-4/9「化妝品滿5,000送500、單筆15,000加送300」活動，更有滿額加碼滿3萬加送市價5,980元的康寧琺瑯鑄鐵鍋、滿5萬加送禮券2,000元、滿8萬加送市價16,800元的瑞士原裝頂級鑽石鍋、滿30萬加送市價26,800元的LG空氣清淨機。滿仟送佰、限定再加碼及預購超值加碼層層堆疊，創造出會員獨享的中區最高36%回饋！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「為了感謝在地鄉親長久以來的支持，這次購物節我們盛大推出超越所有百貨的加碼回饋！化妝品除了既有的滿仟送佰、滿額再加碼，繼去年推出大受好評的化妝品預購回饋禮，今年更首度加碼推出全館首七日的超狂回饋禮 ! 同時，太平洋百貨不斷改裝創新， 3/25除了一樓STDUIO A全新升級旗艦店，更引進超人氣的加拿大休閒品牌Roots同步盛大開幕。」看好新櫃利多挹注，和多重豪禮回饋刺激買氣，董事長連錦表示今年購物節，可望較去年同期成長12%。

STDUIO A全新旗艦店，3/25(六)~4/26(三)改裝開幕慶活動，打卡即享來店禮、消費再享滿額禮，還有會員點數加倍加碼贈。而全新登場的加拿大休閒名品Roots，3/25(六)~3/31(五)商品全面8折起，3/25(六)、3/26(日)14:30-16:30舉辦海狸寶寶互動見面會，還有排隊禮、滿額禮等眾多開幕獨家好禮。

此外，卡友禮也是亮點之一，3/30-4/2會員當日滿3,000送市價599元的浪漫撞色自動三折傘、週末限定4/15、4/16、4/22、4/23會員當日滿6,000元送市價640元皇家道爾頓典藏餐碗，今年首次開放會員滿額兌換後還可再享現金加價249元購入，輕鬆營造皇室等級的生活美學。