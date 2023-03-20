　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中區百貨最高回饋36%！豐原太平洋百貨購物節加碼再加碼

▲豐原太平洋百貨購物節創中區百貨最高回饋36%。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨喊出最高回饋36%搶攻消費者荷包。（圖／豐原太平洋百貨提供；以下同）

消費中心／台中報導

豐原太平洋百貨上半年最大檔購物節自3/30-4/26強勢登場，今年特別端出中區百貨最高回饋36%搶攻消費者荷包，除了基本盤滿仟送佰，還有精選多檻加碼好禮加碼再加碼，寵愛會員的程度超越天花板！

購物節首七日除了滿3,500送350，更首度祭出全館加碼滿額再送精品鍋具！其中最受期待的化妝品，將搶先於3/23-3/28開放預購，不僅同享3/30-4/9「化妝品滿5,000送500、單筆15,000加送300」活動，更有滿額加碼滿3萬加送市價5,980元的康寧琺瑯鑄鐵鍋、滿5萬加送禮券2,000元、滿8萬加送市價16,800元的瑞士原裝頂級鑽石鍋、滿30萬加送市價26,800元的LG空氣清淨機。滿仟送佰、限定再加碼及預購超值加碼層層堆疊，創造出會員獨享的中區最高36%回饋！

▲豐原太平洋百貨購物節創中區百貨最高回饋36%。（圖／豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「為了感謝在地鄉親長久以來的支持，這次購物節我們盛大推出超越所有百貨的加碼回饋！化妝品除了既有的滿仟送佰、滿額再加碼，繼去年推出大受好評的化妝品預購回饋禮，今年更首度加碼推出全館首七日的超狂回饋禮 ! 同時，太平洋百貨不斷改裝創新， 3/25除了一樓STDUIO A全新升級旗艦店，更引進超人氣的加拿大休閒品牌Roots同步盛大開幕。」看好新櫃利多挹注，和多重豪禮回饋刺激買氣，董事長連錦表示今年購物節，可望較去年同期成長12%。

▲豐原太平洋百貨購物節創中區百貨最高回饋36%。（圖／豐原太平洋百貨提供）

STDUIO A全新旗艦店，3/25(六)~4/26(三)改裝開幕慶活動，打卡即享來店禮、消費再享滿額禮，還有會員點數加倍加碼贈。而全新登場的加拿大休閒名品Roots，3/25(六)~3/31(五)商品全面8折起，3/25(六)、3/26(日)14:30-16:30舉辦海狸寶寶互動見面會，還有排隊禮、滿額禮等眾多開幕獨家好禮。

此外，卡友禮也是亮點之一，3/30-4/2會員當日滿3,000送市價599元的浪漫撞色自動三折傘、週末限定4/15、4/16、4/22、4/23會員當日滿6,000元送市價640元皇家道爾頓典藏餐碗，今年首次開放會員滿額兌換後還可再享現金加價249元購入，輕鬆營造皇室等級的生活美學。 

ET快訊
墨日明對決！　2大強投卻被大聯盟召回
不給加公會「就到北捷隨機殺人」　《新楓之谷》玩咖落網
快訊／樂天女孩要上大聯盟！　有球隊邀約
陸軍航特部士官爆亂倫！　硬上親戚女兒
台人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機遭重懲
船長慘死澎湖碼頭！　堆高機「盲駕」奪命
曾狂言「買台積電、併聯發科」　紫光前董座下場悲慘
普發6000元　超商加碼買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中區百貨最高回饋36%！豐原太平洋百貨購物節加碼再加碼

大雙拼格局彈性規劃　打造享受人生下半場的「優雅樂齡宅」　

全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味排骨+3種蔬菜CP值爆表

加碼了！　限量500個「60元烤鯖魚便當」3賣場門市限定吃

「普發6000元」超商加碼買1送1！補班小確幸連續3天加1元多1杯

哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

口味任選！　速食店「炸雞桶+大披薩下殺73折吃」只有12天

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

補班周不憂鬱！　超商「單品美式、玉米濃湯買1送1」爽喝4天

身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

中區百貨最高回饋36%！豐原太平洋百貨購物節加碼再加碼

大雙拼格局彈性規劃　打造享受人生下半場的「優雅樂齡宅」　

全聯開賣「60元幸福餐盒」！古早味排骨+3種蔬菜CP值爆表

加碼了！　限量500個「60元烤鯖魚便當」3賣場門市限定吃

「普發6000元」超商加碼買1送1！補班小確幸連續3天加1元多1杯

哪家會員權益這麼好康？超完美攻略小編雅憶通通報乎你知

口味任選！　速食店「炸雞桶+大披薩下殺73折吃」只有12天

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

補班周不憂鬱！　超商「單品美式、玉米濃湯買1送1」爽喝4天

身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

快訊／雲豹「輝哥」驚傳賽季報銷　肋骨骨折本季無法再戰

毛孩的快樂就是這麼樸實！消防車常規測試　歐告見水柱嗨翻來回跑

男「趴睡」美食街！一整天才被發現死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

金價衝破2000美元大關　楊天立：今年有機會再創高

喊餓就挨打！韓4歲女童「體重僅7kg」遭虐死　恐怖媽照樣下海賣淫

五角大廈研究： 飛行員「癌症發病率」比常人高24％

李多慧「甜美又性感」林襄想學她　樂天領隊曝5月前行程定案

「沙贊」選錶不當乖乖牌　立體多切面金錶沒鑲鑽照樣閃

泡泡浴太舒服！雪橇犬趴美容檯「等回家快睡著」　臉上表情成亮點

遭黨產會認定國民黨附隨組織　中投、欣裕台聲明將續行司法救濟

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

消費熱門新聞

超商最新「可可脆皮香草雪糕」14元開吃

「普發6000元」超商加碼買1送1！

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

速食店炸雞桶+大披薩下殺73折吃！

外食族也可以輕鬆攝取好油

超商4款隱藏版人氣抹茶甜點來了

全聯開賣「60元幸福餐盒」CP值爆表

賣場60元炸排骨便當今天11點半開賣

超商單品美式、玉米濃湯買1送1爽喝4天

超商義大利麵新品有烤雞＋起司太欠吃

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了

超商最新「厚菠蘿麵包」有3種口味

補班日能量補給建議！

賣場開賣超佛60元排骨便當！

更多熱門

相關新聞

豐原太平洋百貨購物節將開打　最高36%回饋

豐原太平洋百貨購物節將開打　最高36%回饋

台中百貨戰即將開打，豐原太平洋百貨祭出史上最高36%回饋，除了基本盤的滿仟送百，還有針對化妝品預購推出多種滿額活動，以「中區百貨天花板」為號召，搶攻消費者荷包。業者也預估，以今年首度加碼首7日超狂回饋禮，這次購物節有望較去年成長12%。

獨／公車跨線害他珍貴蛋蛋碎了！豐原客運挨罰要申訴

獨／公車跨線害他珍貴蛋蛋碎了！豐原客運挨罰要申訴

獨／客運窄路刷卡！健身哥50顆雞蛋碎光氣炸

獨／客運窄路刷卡！健身哥50顆雞蛋碎光氣炸

3屁孩「手扶梯猛推購物車」裝沒事！

3屁孩「手扶梯猛推購物車」裝沒事！

女購物整輛車直接開進超商　一臉驚：不小心踩到油門

女購物整輛車直接開進超商　一臉驚：不小心踩到油門

關鍵字：

豐原太平洋百貨購物

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

崔咪老公道歉了！

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面