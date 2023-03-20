神岡桶屍死因不詳！高大成認「很麻煩」　曝背後不可告人的秘密

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區桶屍案撲朔離奇，死者陳男的屍體塵封3年，從塑膠桶挖出時呈現乾癟、屍蠟狀態，法醫解剖無發現毒物反應、頭部也沒有鈍器敲擊痕跡，檢方目前以「不詳」紀錄死者死因，中山醫藥大學附設醫院法醫科主任高大成坦言本案「很麻煩！」，若找不出死因為何，將會影響國民法官審查結果，重啟解剖或照驗X光釐清死因，會是一個好選擇。

▲神岡桶屍案，高大成坦言「很麻煩！」。（圖／記者白珈陽攝）

高大成表示，要審視此案是否為單人作案，或是有其他共犯，就要看解剖的結果如何，若體內查無安眠藥物，當然就是有共犯，一個女孩子（涉案人蔡姓女子）不可能單獨打贏男生，後續要遺棄屍體也很難一人完成；若有藥物反應，就有可能單人犯案，但後續仍有可能找來其他人幫忙處理屍體。

高大成說，若驗不出藥物反應、也沒外傷，蔡女會辯稱死者是因心肌梗塞之類的病因才會死去，在證據不足的情況下，庭審會變成僅用遺棄屍體罪定論，就很麻煩（此部分檢方已查出，死者陳男生前未有慢性疾病）。

高大成回憶，曾經手一個案子，當時死者泡在浴缸整整十天，腦部整個腐敗，頸部、顱內出血都驗不出來，但當時在頭部外面發現一個腫塊，才證明死者曾因頭部遭受重擊而導致有血塊產生；另一件案子，該案死者原先都查不出死因，後來注意到死者身上二氧化碳濃度太高，才查出原來死者曾被麻醉藥物昏迷，而麻醉藥經人體代謝變成二氧化碳，終於水落石出。

高大成認為，考慮此案蔡女的身形嬌小，應無法直接攻擊成年男性頭部，多半是透過藥物去控制死者再勒斃，或是直接毒死對方，建議法醫可再次進行解剖或照X光，將死者的胃部、腎臟、肝臟等藥物容易殘留的臟器做切片檢查，看有無辦法找出藥物反應，或是看切片有無貧血反應，若有貧血反應，那一定能查出失血的部位。

高大成說，本案目前雖無法藉由死者死因去判定蔡女殺人，但從死者死亡後，蔡女親自購買防水店、電鑽、水泥等疑似欲湮滅證據的用具來看，背後一定有不可告人的秘密。