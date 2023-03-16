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社會 社會焦點 保障人權

獨／公車跨線害健身哥50顆蛋蛋碎光！豐原客運挨罰1000元要申訴

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名健身哥控訴豐原客運司機在窄路「刷卡」，害他車上50顆雞蛋碎裂。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中豐原客運遭劉姓健身哥指控，7日行經后里安眉路時在窄路「刷卡」，害他好不容易買到的50顆雞蛋、價值700元當場破裂，事後對方先是態度不佳，質問「為何不報警？」還砍價只願意賠償300元。豐原客運證實，已收到市府交通局以「司機開在分隔線上」為由開罰1000元，豐原客運不服要提申訴，若依舊認定有錯「也是認了」，才會對司機進行懲處。

劉姓健身哥因為自身需求，一天就需要吃6顆雞蛋，但苦於近日雞蛋不好買，專程跑到台中后里買了50顆，不料回程遇到豐原客運220路公車從對向「刷卡」，車輛急煞後整袋雞蛋碎裂，劉認為對方除了賠償意願低，態度也十分不好，公司人員也質問「為什麼不去報警？」雙方談不攏，劉與女友盧小姐向交通局投訴，交通局認定豐原客運違規，開罰1000元。

▲▼ 。（圖／）

▲豐原客運認為，司機因要過彎才會跨越到對向，不服市府開罰要申訴。（圖／民眾提供）

豐原客運回應，與市府交通局有合約，以「司機開在分隔線上」違約對公司開罰1000元，因沒有報警，並非依照道交條例開罰單。不過，豐原客運認為，當下司機是要過彎，才會佔用到一部分對向車道，且劉男車速也不慢，行經該路口雙方都應該要減速慢行，雞蛋破裂並非豐原客運單方面錯誤。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

豐原客運表示，目前會向交通局提出申訴，若仍判定豐原客運有錯，只能「認了」，並且對司機進行懲處。至於司機是有意願談，但是認為雙方都有錯誤，不願意賠償全部責任。豐原客運強調，當下有爭議就應該報警，由警方前來了解狀況，再去討論後續問題，但是對方不願意報警，賠償結果與他們所想不符合，雙方才會有爭議。

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