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台南市勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工慰問金

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基，20日與台南市總工會副理事長陳萬枝、大台南總工會副理事長陳美靜和監事會召集人沈坤海、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市職業工會總工會理事長黃江福和副理事長陳宜安及秘書長史進財等代表，一起前往4位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈7萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日首站來到仁德區，44歲謝姓勞工於2022年12月6日工作時左腳掌踩入輸送帶旁凹槽遭撞擊，造成左腳踝以下開放性及粉碎性骨折，因傷勢還在復原中，短時間內還無法復工工作。謝姓勞工為家中主要經濟者，與案妻扶養兩名年幼子女。發生職災後，因勞保給付仍在審核中尚未核定，加上案妻近幾個月才有工作，薪資僅基本工資，收入銳減情況，仍須負擔原生活固定支出的生活費、子女教育費，再加上職災後產生的醫療費，造成沉重的經濟壓力。

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區65歲王姓勞工為臨時工，受僱從事工地整理清運工作，2020年6月於工地進行整理時，不慎由4米高之採光罩墜落，造成肋骨及腦部顱內出血多處受損，送往成大醫院救治1個月後仍癱瘓，目前在安南醫院護理之家由專人照護。已領有重度身障手冊並經勞保局核定失能2等級。案妻從事清潔打掃工作，夫妻育有2子女，案長子領有身障手冊，安置於長照中心，王姓勞工為家中經濟支柱，發生職災事故無疑雪上加霜，目前家中經濟仰賴案妻微薄薪資，醫療照護重擔對案家著實沉重，家中經濟狀況非常拮据。

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區67歲尤姓勞工未加保，於2022年9月工作中踢到模板跌倒，造成頸椎損傷併四肢無力癱瘓臥床，領有重度身障手冊。案妻罹患肝癌由案長女照顧中，尤姓勞工因長期臥床造成嚴重褥瘡，需聘用看護每天換藥照顧，看護費，加上營養品、敷藥片、高壓氧治療等，每月高達10幾萬元的支出，雇主雖有陸陸續續職災補償，但案家經濟壓力仍極為沉重。

永康區26歲夏姓勞工於2020年10月上班途中時遭違規左轉之貨車碰撞，導致肝挫傷及腸繫膜撕裂傷併出血性休克，以及身體多處骨折等傷害，並導致右側大腦梗塞合併左側肢體乏力、腸道多次切除。於奇美醫院住院逾百日，目前下半身無力，經勞保局核定職災失能給付第5等級。目前案家持續與肇事方進行民事訴訟，案家由外祖母一人承擔家庭主要經濟支持，僅靠外祖母年輕時工作的積蓄與有限的補助，經濟處境相當艱難。

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派職災個案管理員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市5個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。

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