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快訊／何志偉：尊重王世堅生涯規劃　誠信是做人基本標準

▲▼民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委何志偉爭取連任之路受到挑戰。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨20日啟動區域立委初選領表作業，資深市議員王世堅登記角逐台北市士林、大同區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，並意有所指地隔空嗆聲「我信賴，不信邪」；對此，何志偉同日下午說，誠信是做人最基本的標準，當初提出「誠信條款」，是為了讓國會席次最大化，他尊重王世堅的個人生涯規劃，期待良性競爭，也相信自己與選區的淵源，以及一分一分努力，選民都看在眼裡。

王世堅今天上午10點到民進黨台北市黨部領表登記，確定投入士林、大同選區初選，挑戰何志偉，包括英系議員洪健益、林世宗、劉耀仁、陳慈惠、張文潔、吳沛憶、正國會議員許家蓓等人到場力挺，聲勢浩大。

對此，何志偉下午出席「士林區福順里何志偉後援會」成立活動，他會前接受媒體聯訪說，民主國家比的是政績及願景，「個人的生涯規劃我們都尊重」；媒體詢問，王世堅參選是否違反民進黨「誠信條款」？何說，他過去沒有連任台北市議員，花了很長時間在做努力跟準備，誠信是做人最基本的標準，自己心中只有2024信賴台灣，要贏得台灣人民對民進黨的信任，也要為黨主席賴清德把台灣守好。

至於今天上午多名英系議員陪同王世堅登記參選，是否有針對性？何志偉語帶保留說，民進黨的團結是傳統，民主就是這麼可愛、多元，但在多元的狀況下，還是要團結一致，自己就是一步一腳印，過去問政成績獲得優秀立委評鑑認證。他自嘲說，自己就是在地努力、在地認真，因為身高不夠高，「腳短短」要更認真。

媒體追問，若是何志偉在黨內初選落敗，是否將會脫黨參選？何志偉說，他心中最重要的是凝聚在地能量和力量，用願景、在地努力的方式好好做，一定尊崇黨主席指示，聽從賴清德、總統蔡英文，「團結是最大公約數，只有大我，沒有小我」。

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