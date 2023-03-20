雲林小確幸正式終結！　路邊停車4／1開始收費

▲斗六市公所將於4月1日起在公園路、府文路、民生南路總計178格路邊收費停車格，啟動收費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是全台唯一尚未設立路邊停車收費的縣市，但僅剩10天，斗六市公所將於4月1日起於公園路、府文路、民生南路開始實施路邊收費。在公園路有72格、府文路有76格、民生南路有30格，總計共劃設178格路邊收費停車格，由機關周圍先行收費，並推行無紙化的繳費方式。

斗六市長林聖爵表示，斗六市路邊停車格被占用情形嚴重，違停亂象橫生，造成民眾消費、洽公反而沒車位停，尋找車位怠速油耗，造成更多的空氣汙染及增添市民行車安全的堪憂，另外，路邊停車收費是現代城市必須執行的一步，要解決多數車輛長期占用問題，想讓商業區整體發展起來，此一政策勢在必行。

▲斗六178格路邊收費停車格，由機關周圍先行收費，並推行無紙化的繳費方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長對此表示，雲林縣的蛋黃區的就是斗六市、虎尾鎮跟斗南鎮，蛋黃區要有人潮就必須要有停車位讓人停留才能發展起來，使用者付費是大家要有的觀念。

斗六公所說明，收費時段為周一至周日上午7時至下午22時。收費標準為小型車每小時新台幣20元、月繳每月新台幣1000元。

▲斗六市公所將於4月1日起在公園路、府文路、民生南路總計178格路邊收費停車格，啟動收費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

