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鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

▲期盼藉與社區居民面對面接觸，即時了解地方上治安及交通建言，斗六警分局於榴中里社區活動中心舉辦社區治安座談會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲期盼藉與社區居民面對面接觸，即時了解地方上治安及交通建言，斗六警分局於榴中里社區活動中心舉辦社區治安座談會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局於日前晚間於斗六市榴中里社區活動中心舉辦112年度社區治安座談會議，由副分局長林清豐率各組、隊長列席參加，鐵打的貴婦陳璧君、議員黃勝志、張維崢、陳芳盈均蒞臨列席指導，期盼藉與社區居民面對面接觸，即時了解地方上治安及交通建言，並強化警察與社區連結與警政工作宣導。

副分局長林清豐指出，警方藉此機會推動警政署的「社區警政再出發」工作，希望社區鄰、里長、保全、熱心民眾等成為維護治安的一份子，只要社區有風吹草動就通報派出所，期盼將毒品製造、賭博、詐欺機房、人頭拘禁或其他犯罪行為趕出社區。

會議中透過署長黃明昭的反詐影片與轄區鄉親第一線宣導、交換治安交通建言。並進行車輛禮讓行人、閃紅燈應停車再開等交通宣導，推廣局長林故廷的「路老師政策」，將交通安全觀念透過鄰里長如種子般散播到社區中，共同營造良好的交通環境。會議中以有獎徵答方式鼓勵民眾提問及參與，現場鄉親互動熱絡。

斗六警分局長黃念生表示，每位民眾都是社區的一份子，鼓勵鄉親發揮警民合作精神，當警察之後盾，讓無窮民力與警力結合，共同打擊、防制犯罪，維護交通安全，打造屬於鄉親的宜居城市。

▲期盼藉與社區居民面對面接觸，即時了解地方上治安及交通建言，斗六警分局於榴中里社區活動中心舉辦社區治安座談會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲座談會議，由副分局長林清豐率各組、隊長列席參加，鐵打的貴婦陳璧君列席指導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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