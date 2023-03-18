創新教學與產業對接　雲科大「智慧精密機械」論壇迸出新火花

▲雲林科技大學舉辦「智慧精密機械產業論壇」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

智慧機械產業一直是國立雲林科技大學的重要課題之一，雲科大向來是以「創新教學與產業對接」作為願景目標，與多家精密機械製造企業建立了長期的合作關係。為此，昨17日在學校產學研大樓舉辦了一場盛大的智慧精密機械產業論壇，上百名的學界、業界及學生們擠滿了演講堂，迸出產學合作的火花。

精湛的技術和優質的人才是該校特色。副校長蘇純繒表示，智慧製造是現在的趨勢，也是國家經濟轉型和升級的及戰力。早在幾年前，已經鼓勵全校相關教師和學生積極投入智慧精密機械產業的研究和推動，藉由研發優良的教師群提供相關的技術與企業成立了共同研發中心，代表的企業以均豪精密工業股份有限公司為首。

此次論壇邀請了雲科大電機系吳先晃教授、何前程副教授以及機械系鄭秦亦助理教授，分享他們在精密機械方面的多年學術研究和產業合作共同研發之技術成果和人才培育經驗，包含與友達光電股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、鈺齊集團等上市公司之產學績效。現場立即吸引了另一優質上市公司勤誠興業股份有限公司的興趣。

應邀的均豪精密工業股份有限公司派出劉中平與陳美玲資深處長，分享了對智慧精密機械人才需求和挑戰的看法，對雲科大的學術研究和產業合作以優質人才都讚不絕口。這場論壇不僅促進了眾多學界和產業之間的交流和合作，更為國立雲林科技大學奠定了在智慧製造領域更穩固的基石。