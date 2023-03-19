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捐血送雞蛋！民進黨雲林縣黨部力助斗六捐血站　這招有效

▲「捐血送雞蛋」，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文、主委林金鐘、縣議員洪如萍均共襄盛舉，吸引不少人挽袖熱血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「捐血送雞蛋」，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文、主委林金鐘、縣議員洪如萍均共襄盛舉，吸引不少人挽袖熱血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六捐血站門外今（19）日上午擺了大批雞蛋，吸引許多民眾前往，民進黨雲林縣黨部有鑒於全球受禽流感和氣候變遷影響，各地都傳出缺蛋危機，準備了大量雞蛋協助斗六捐血站一同辦理「捐血送雞蛋」，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文、主委林金鐘、縣議員洪如萍均共襄盛舉，吸引不少人挽袖熱血。

雲林縣醫師公會理事長丁榮哲醫師表示，其實捐血除了可以拯救生命之外，對自己本身的健康也有著許多好處，讓血液流動更順暢，讓我們體內鐵質保持平衡，因此定期的捐血是一個利己又利他的活動與行為，很高興看到今日民眾大家挽起袖子捐熱血能領蛋還能解血荒。

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雲林捐血站表示，目前最缺O型血，庫存僅4至7日存量偏低，其他A、B、AB等血型庫存量尚有7天以上，真的需要民眾踴躍來捐血與社會各界與協助舉辦捐血活動，養成定期捐血習慣，為病患挹注更多血液，歡迎各血型的朋友們，趕快來雲林捐血站與雲林各鄉鎮巡迴定點捐熱血。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，今日辦理捐血送雞蛋活動，很感謝大家一起為解決血荒幫助需要幫助的人盡一份心力；對於這段期間國內的雞蛋供應，政府也已提出因應措施，從國外專案進口及國內加工者的調度、國內的復養等都已在順利進行中，希望大家都能共體時艱，不要囤積雞蛋，讓大家都能買到雞蛋。

▲「捐血送雞蛋」，民進黨雲林縣黨部副執行長邱世文、主委林金鐘、縣議員洪如萍均共襄盛舉，吸引不少人挽袖熱血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「捐血送雞蛋」民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，今日辦理捐血送雞蛋活動，很感謝大家一起為解決血荒幫助需要幫助的人盡一份心力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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民主進步黨民進黨雲林縣黨部邱世文洪如萍雲林血荒捐血

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