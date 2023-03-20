又來了！台南十大傳奇台灣銀行「抗議車」　5度回歸再被拖走

▲台南十大傳奇台灣銀行前「抗議車」第5度回歸，惟20日上午2部抗議車再被拖吊移置。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

被列為台南十大傳奇之一，中西區府前路1段台灣銀行前「抗議車」，之前被台南市交通局會同二分局將車輛4度拖走，未料19日深夜10許，陳姓民眾又再停放2輛抗議車，二分局通報交通局查處後，於20日上午11時30分許，第5度將2部停放之抗議車拖走移置。

陳姓民眾因將抗議車輛長期停放在台南市中西區府前路一段的台灣銀行前停車格位內，被民眾陳情抗議，2023年1月18日被交通局會同市警二分局拖吊6部，2月4日下午被拖吊2部，3月1日下午被拖吊1部，到3月5日深夜第4度放的2部抗議車，在3月6日上午11時25分許，被拖吊移置。

市警二分局指出，陳姓民眾所有的抗議車輛，19日深夜10時許，停放2輛在府前路1段台灣銀行前公有停車格位內，警方通報交通局查處，交通局認為陳男停放布條車於台銀前停車格位，有重複性之違規行為，經交通局完成行政送達程序，限期改善期間給予1小時，並於20日上午11時30分執行強制拖吊，並由二分局員警到場協助安全維護。在交通局鄭姓股長下達拖吊命令，執行拖吊陳男其名下之兩輛自小客車，並於11時49分許執行結束，過程順利和平。

據了解，該陳姓民眾與台南市陳姓前立委家族疑有財務糾紛，即長期佔用中西區府前路1段台灣銀行前停放多部「抗議車」，2023年1月18日被交通局拖吊6部抗議車清空後，2月2日深夜再度強勢回歸停放2部車，2月4日下午4時46分許，交通局會同市警二分局，將陳男停在該處2部抗議車拖吊移置，3月1日凌晨再發現抗議車又停2車，3月1日下午交通局再度拖吊移置，未料3月5日深夜約11時許，陳男又來放2輛抗議車，3月6日上午11時25分許由交通局完成法定送達通知後，執行第4度車輛移置保管處置，如今已是第5次執行抗議車拖吊移置作業！

據了解，陳男所有的抗議車輛被交通局會同市警局拖吊移置後，尚未全部領車，多是領2部車再停放回台銀前停車格位，再被交通局會同警方拖吊移置，這種反覆違規停放被拖吊移置的行為，其心態頗令人解。

交通局長王銘德指出，市府維護改善停車秩序及交通安全公權力不容挑戰，也呼籲該車主應循合法管道闡述意見，不宜採用此類手法長期占用路邊停車位，以免影響其他民眾用路安全與停車權益。