台南市中正路改名「湯德章大道」　網友不買單

▲台南市中西區中正路近來被網友發現，被改名為「湯德章大道」。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區中正路近來被網友發現，被市府改名為「湯德章大道」，引發網友熱議，紛紛PO文表達支持與反對的立場，支持的人認為是體現「轉型正義」，去威權化，反對的人則認為中正路名使用已久，為一識位名稱，不覺得是權威象徵，此是擾民傷財。



3月13日是「台南市正義與勇氣紀念日」，也是75年前228事件湯德章律師遭槍決殉難日，社團法人湯德章紀念協會13日舉辦「313湯德章律師正義與勇氣75週年紀念活動」，邀請各界人士以「走一段民主路」的方式，來追思這段台灣歷史，台南市長黃偉哲也出席活動，表達致敬之意。



市長黃偉哲表示，感謝湯德章先生為了保護台灣，付出寶貴的生命，這幾年來，台南市政府跟許多市民朋友，共同努力執行轉型正義的工作，台南市政府也持續在對不義遺址的版本進行編修，民眾可以透過台南市文化局在內政部地理資訊圖資雲服務平台以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章相關的人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，深入了解這片土地曾發生的人權故事。





此外，黃偉哲現場也宣布「湯德章大道1號」將規劃在台南具有象徵意義的「台灣文學館」，並以「1號」象徵「新的開始」、「開端」。他認為台灣文學館有百年的歷史，而且湯德章先生的銅像剛好正對著文學館的大門，象徵對台灣文化的守護、對台灣土地的疼愛，是將文學館將作為湯德章大道1號的歷史因緣，除了喚起民眾感念湯德章律師之外，也希望眾人守護台灣的路，可以持續下去，為了台灣繼續努力。





台南市政府民政局表示，以路名紀念歷史、提高在地認同，是很好的方向，而道路更名涉及門牌整編，也會影響用路人習慣，因此需審慎評估辦理。在符合市民便利與交通安全前提下，市府會多方考量，以兼具影響市民程度小，又具有紀念歷史意義價值之政策方向辦理。

但近來網路上已有民眾PO出「中正路」路牌已被改成「湯德章大道」，有的網友開心地認為改酪名是體現「轉型正義」去威權化，但也有網友持反對意見，表示不明白好好的路名為何要改，改了路名就可以「去威權」？就會獲得正義？網友正反意見都有，此一話題引起網友熱議

19日下午網路社群有網友PO文指出：「去年3月接到相關團體中正路更名提議案，中西區公所主動走訪了解住戶意見，經過一年努力，民眾更改路名意願仍舊不高。住戶表示，相關證件註改，影響權益及使用習慣，且擾民傷財，對民眾而言，中正路使用已久，為一識位名稱，不覺得是權威象徵。金融機構及店家指出，眾多客戶資料更改，程序繁瑣且經費龐大，若為紀念意義，呈現方式很多，可擇一地點辦理等，以致截至目前尚未達到可提出申請更名的連暑門檻」。

網友對此貼表示：「就算民眾不願意民進黨還是會改，因為他們是主你們是賤民」、「吃飽太閒」、「改名可以彰顯台南黑金價值的」、「清德大道比較好」、「擾民傷財，與其不如改成台南大道」…，但也有網友認同此一作法，更應推動到其他縣市。中正路是否有必要改成「湯德章大道」，從網友反應可說是見人見智各有立場，值得市府施政參考。