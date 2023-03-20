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台南停車費不繳被強制執行　邵男拒繳罰鍰66600元愛車被拖秒繳清

▲台南永康1名42歲邵姓男子，欠繳路邊停車費，遭台南市交通局裁罰，合計66600元未繳納，經行政執行署台南分署強制執行拖吊，立刻繳清領車。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南永康1名42歲邵姓男子，欠繳路邊停車費，遭台南市交通局裁罰，合計66600元未繳納，經行政執行署台南分署強制執行拖吊，立刻繳清領車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南永康1名42歲邵姓男子，2021年12月至2022年7月間，在收費停車格內停放汽車經催繳後仍未繳費，遭台南市交通局裁罰218筆，累計金額新台幣65400元，連同一筆因未依限期參加定期檢驗，遭裁處1200元罰鍰，合計66600元未繳納，經法務部行政執行署台南分署強制執行拖吊，立刻繳清領車。

台南分署表示，本案在2023年2月18日收案後，經清查邵男名下有一部2020年份的車輛，乃請台南市交通局協助通報該車輛是否停放在路邊收費停車格內，到3月15日上午10時許台南分署接獲通報，該車輛停放在安平區慶平路上，執行人員立即會同台南市交通局人員到達現場，即予查封，並請拖吊車將該車輛拖回台南分署保管。邵男知悉愛車遭查封拖吊後，立即前往台南分署將所欠繳款項全部繳清，領回愛車。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則，並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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