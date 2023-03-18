黃偉哲出席李安母親追思會　李安父母同選海葬團聚圓滿

▲台南市長黃偉哲出席李安母親的追思儀式，向李安及李崗兄弟致意，並表達對李母哀悼之意 。（圖：李安友人提供，下同）

記者林悅／台南報導

國際大導演李安的母親李楊思莊，3月7日辭世享耆壽79歲，13日在台北火化後，14日李安與家人在台南老家辦理1場基督教追思會，李家對李母追思會十分低調且保密到家，除李家親友外，台南市長黃偉哲是唯一獲邀的友人，據了解，李母選擇海葬，在追思會後，李家從安平港出海，在19年前李父海葬同一「定點」，將李母骨灰撒向大海，讓父母團聚圓滿。

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李安母親李楊思莊的喪事十分低調，李母3月7日辭世，直至18日因李安4姊弟刊登訃聞才被外界知悉。李家友人表示，李家在13日李母火化翌日，回到原為台南一中宿舍的台南老家，為李母舉行1場基督教追思儀式，現場參加者人數很少，因台南市長黃偉哲長期關心李安母親，所以在追思會前即獲致電邀請參加，黃偉哲除親到現場向李安、李崗兄弟致意，表達對李母哀悼追思之意外，並送上蘭花致哀。

據了解，李安在追思儀式上追憶母親慈愛時表示，小時曾被狗追逐並咬傷臉部，母親聽到後，不顧穿著旗袍馬上騎單車戴著他直奔醫院，他當時跨坐在腳踏車橫桿上緊緊抱著母親，母子相依偎時，因2人靠得很近，他一路上都能感受到母親氣喘噓噓騎著單車全力狂奔送醫的緊張心情。

李崗也追憶小時被棒球打到臉而流血，雖然送醫後無大礙，但在醫院時有人開玩笑地說：「眼睛瞎了！」，母親一聽信以為真，嚇得臉色慘白，當時母親憂心之情至今仍歷歷在目。

李崗表示，母親離世時家人都在身邊陪伴，李安雖人在美國趕不回來，但隔天就啟程回台奔喪，李崗強調，母親走的很安詳喜樂，不能說是喜喪，但家人很平靜，母親在台北沒什麼朋友，特別帶母親回到台南老家，邀請媽媽的至親、友人一起來參加，以基督教簡單的追思儀式來悼念母親。

據了解，14日追思儀式後，當天中午由李家4姊弟們捧著李母骨灰，從安平港搭船出海，為母親舉行海葬儀式，2004年曾任台南一中校長的李安父親李昇辭世時，李家就是以海葬方式送別父親，如今也選在同一「定點」，為李母辦理海葬，將最敬愛的母親骨灰灑向大海，讓父母從此團聚圓滿。