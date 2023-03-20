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台中大規模停水倒數！30萬戶明後天沒水用　119處供水站看這裡

▲台中大規模停水倒數計時，30萬人明後天沒水用…119處供水站就緒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中大規模停水倒數計時，盧秀燕表示，119處供水站就緒，呼籲市民提早儲水。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

配合自來水公司三項工程，台中7行政區部分區域明（21）日上午10點起至23日上午9點停水47小時。自來水公司也調度13部水車，設置119處臨時供水站，市長盧秀燕今日前往東區臨時供水站視察時表示，市府已請區長請停水里別的里幹事、里長加強提醒里民事先儲水，以及停水期間可使用的供水站服務。自來水公司董事長胡南澤則掛保證，水公司會如質如期完成工程。

▲台中大規模停水倒數計時，30萬人明後天沒水用…119處供水站就緒。（圖／記者游瓊華攝）

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▲盧秀燕與自來水公司董事長胡南澤今天前往視察東區臨時供水站。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，這次停水範圍大，影響全台中市約1/3的民眾，約30萬戶受影響，市府會持續配合提醒用戶提前儲水。盧秀燕也強調，部分民生住宅和營業用地沒有水塔、水池可以提前儲水，自來水公司因此佈設119個取水站於停水期間供民眾取用，呼籲大家有秩序取水，不要慌張。部分行動不便或老弱婦孺等民眾取水可能不便，市府也特別請民政區里及社福系統特別關心協助。

經發局說明，為因應民眾儲水量不足等緊急用水需求，中市府督導自來水公司完成設置119處臨時供水站注水，主要由台中給水廠內出車補水，均符合飲用水水質標準，並於今日開始注水。免費供水服務分別於東區設13處臨時供水站、南區21處臨時供水站、北屯、北區13處臨時供水站、烏日區7處臨時供水站，而全區停水的太平區則有38處臨時供水站、大里區也有27處臨時供水站。(臨時供水站地點可洽自來水公司網站查詢 https://wateroffmap.water.gov.tw/supply)

經發局指出，停水範圍為烏日區(鐵路以東，國道一號以南)、南區(鐵路以東、以南)、東區(鐵路以東、以南)、北區(鐵路以東)、北屯區(鐵路以東)、大里區(全部)、太平區(全部)；水壓降低範圍包含東區、北區、北屯區(東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北)、烏日區(大里溪以南、烏溪以東)。

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