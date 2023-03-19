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台中30年漫畫屋不熄燈！新團隊接手　熟客謝老闆電話一通先哭了

▲台中一中商圈捷比漫畫屋先前傳出頂讓消息，店家今日證實已有人接手，不必歇業。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中一中商圈30年漫畫書店「捷比漫畫便利屋」在月初傳出頂讓消息，更指出若無人接手恐熄燈，貼文一出引起大批在地人感嘆「青春回憶沒有了！」今（19）日店家傳出好消息，指出將有團隊接手，目前已經簽約。店家在臉書上寫下：「電話那端為我們打氣鼓勵卻傳來哽咽哭泣聲的你，好多好多親身來店訴說那些年我們都在捷比的你，請容小編將您的悲傷一起帶走，請將您的歡笑繼續留在這裡。」

店家貼出公告表示：「非常感謝眾多關心台中捷比存續的朋友們～目前我們已經找到適合接手的繼承團隊，而且也已正式簽約了，請各位朋友們可以安心且放下心中的大石頭了。」

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▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

翻開店家臉書，發布許多熟客致贈的卡片、花束或是合照。店家也透露，自從可能結束營業的消息發布後，不斷收到客人們的關心，有人剛從國外回來，一看到消息便到店裡關心，也有人打電話來鼓勵店家，反而忍不住哽咽，在店裡互相道別一起紅了眼眶，讓老闆感嘆說：感到人生中前所未有的悸動，無法壓抑的情感與淚水轉瞬間滿溢潰堤。

▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

店員先前指出，現任老闆從還在念大學時就在捷比打工，在捷比營業的第5年便頂下來自己做，至今已經25個年頭，也就是說捷比已經在此處屹立30年。捷比漫畫屋上上下下好幾層樓，樓梯間、牆上擺滿許多漫畫，從熱門的《灌籃高手》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》，或是冷門作品應有盡有，人群穿梭在窄窄的店裡尋找漫畫、小說，還有許多扭蛋、盒玩可以購買。

▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼漫畫,捷比,台中,一中商圈。（圖／記者許權毅攝）

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