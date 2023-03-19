妙齡女喝醉遭居酒屋店長%%！醒來問：他有老婆嗎？二審大逆轉

▲台中居酒屋店長戴酒醉女客上摩鐵開房挨告性侵，二審大逆轉判有罪。（示意圖／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名已婚陳姓居酒屋店長在清晨打烊時，見4位客人有醉意，主動將她們送至摩鐵休息，又另開房間，獨將其中喝茫的24歲女客小萱(化名)帶去發生關係。小萱事後告他性侵，一審法官認為小萱當天並未醉到不醒人事，案發後還傳訊問友人「老闆(陳男)有老婆嗎？」，性侵證據不足，判陳男無罪。二審法官則認為陳男利用小萱酒醉不能抗拒而上床，依犯乘機性交罪，處3年10月徒刑，全案還可上訴。

小萱指控，她於2021年8月29日凌晨1點半，與3位網友相約到居酒屋飲酒，喝到5點時她已神智不清。居酒屋陳姓店長見狀自告奮勇，護送4人前往摩鐵休息，又另開一間房將她帶開，她因喝醉酒無法抵抗，被陳男性侵得逞。

全案審理時，陳男聲稱已徵求小萱同意才和她開房。進房後小萱主動親吻、發生關係，完事後還輪流去洗澡再送她回家，兩人是合意性交。

同行網友則證稱，小萱進房後有喊叫、在床上翻滾，抱著也坐在床上的陳男。因現場有名友人懷孕，怕被小萱衝撞動到胎氣，陳男就問小萱要不要另開房間休息，小萱雖然喝茫，但點頭同意並站起來和陳男走出房門。

其中一名網友表示，小萱那天回家後，曾傳訊問她「老闆(陳男)真的有老婆嗎？」，並說到陳男叫她起床、帶她回家，她都沒有什麼睡到。過了1、2天，小萱又突然在打遊戲時用語音說「她其實那天沒有喝醉，她是要看老闆會不會對她怎樣」等語，都未提到被性侵一事。

一審法官認為，根據監視器，小萱在居酒屋打烊後，雖然步伐搖晃，但還能自行去上廁所，不像她自稱全然失去意識，且案發後反應也和性侵被害人有別，既無明確證據顯示陳男對小萱強制性交，判他無罪。

不過二審法官指出，小萱作為被害人，難免先擴大委屈，先說自己沒有意識，而後改口自己「喝茫、有意識但無法反抗」尚與事實相符。且因無清楚意識，創傷反應不像一般強制性交明顯也可理解，而和網友說那天沒喝醉等語，則是因此事攸關個人名節，她不願輕易向外人吐露。

二審法官認為，小萱和老闆僅第2次見面，無任何感情基礎，小萱在沉澱過後，對案件發生和陳男的犯行產生一定程度的了解，才提出刑事告訴，可見她在當下並非意識清楚。且根據監視器畫面，小萱確實已酒醉，而陳男卻帶她另開房，可見利用她泥醉不能抗拒的狀態性交，審酌陳男有妻小等一切情狀，依犯乘機性交罪，處3年10月徒刑，全案還可上訴。