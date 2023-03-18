雲林土庫鎮櫻花季登場　羊蹄甲樹粉嫩盛開「綿延2公里」

▲雲林土庫鎮印度櫻花盛開，粉嫩延綿2公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮馬光國中前種植長達2公里羊蹄甲樹(俗稱印度櫻花)，每年3-4月間盛開，均吸引大量觀光人潮，也成為土庫鎮崙內社區的特色。今（18）日土庫鎮公所辦理櫻花季暨農特產品展售活動，由各農會、產銷班、合作社及民間具農產品生產追溯、有機農產品、產銷履歷之農民或團體前來展出優質的農特產品。

土庫鎮公所亦同時辦理112年度土庫鎮農民節慶祝表彰大會之外，也表彰績優農會員工及農事小組組長，以感謝協助推展政府各項政策不遺餘力及辦理宣導推廣等工作，雲林縣長張麗善於會中也致上誠摯的謝忱，感謝農民朋友一年來的辛勞及對農村與社會貢獻的肯定，代表全體縣民向今天接受表彰的模範農民、優良供銷農民等受獎單位及個人致上最高敬意。

雲林縣政府說明，土庫鎮是農業鄉鎮，除著名的落花生外，亦盛產小果番茄、鮮食玉米、大宗蔬菜(甘藍、結球萵苣等)等農特產，生產面積超過500公頃；近年積極發展木瓜及洋香瓜產業，產值及生產面積均有所提升。藉由豐富的活動內容，大力鼓勵年輕人回鄉發展並推動休閒農業及產業升級，推廣地區農特產品，讓消費者認識地方產品之特色，促進商機，增加農民收入。

▲雲林土庫鎮印度櫻花盛開，粉嫩延綿2公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）