普發現金難領！花蓮萬榮無郵局超商　警助登記領現...6千人受惠

▲鳳林警察分局已妥適規劃預訂領取動線，以提供更方便的服務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「全民共享普發現金」登記自3月22日正式開跑，但花蓮縣萬榮鄉內沒有超商及郵局，為解決鄉民舟車勞頓的困擾，花蓮縣警察局配合數位發展部循例比照過去發放振興五倍券方式，設籍於萬榮鄉的民眾若想在當地領取現金，可至萬榮、西林及紅葉等分駐（派出）所預訂登記。

萬榮鄉民眾欲領取現金者，登記時間自3月20日起至3月25日止，可於早上8點至晚上6點，持身分證及健保卡身分證件，至上述萬榮分駐所等3所辦理預訂領取；領取時間自總統公布預算生效後第5個營業日起，等通知至原登記派出所領取現金。

▲全台有3個鄉無任何郵局、超商，居民皆可請求轄區派出所協助登記領現。

萬榮鄉有西林、見晴、萬榮、明利、馬遠、紅葉等六個村，共6千多位鄉民，由於行政區內沒有郵局及超商等處所，鄉民需大老遠跑到他鄉郵局或超商排隊處理，所幸附近分駐(派出)所就能登記，不用到外地即可就近辦理預訂領取全民共享普發現金。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，所屬鳳林警察分局已期前妥適規劃預訂領取動線，以提供更方便的服務，對於全民共享普發現金運送過程，全程複式蒐證，存放處所已妥適規劃，萬榮鄉民眾可至萬榮分駐所、西林派出所及紅葉派出所申請及領取，警察局同仁將全力協助萬榮鄉辦理全民共享普發現金登記發放事宜。

