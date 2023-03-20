一搭飛機就勃起！起身超尷尬　他崩潰：我真的對飛機「沒性趣」

▲男子崩潰表示，自己每次只要一搭飛機就會勃起。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

國外一名男子在社群平台Reddit匿名分享了困擾自己許久的問題，他表示，每當自己外出旅遊時，只要一坐上飛機就會「太興奮」，進而導致勃起，讓他深受其擾。他直言，雖然不能確定原因，但他可以保證自己絕對不是被飛機所「吸引」。

根據《每日星報》報導，這名不願具名的網友指出，「我總是在搭飛機時勃起，每一次！我不確定是什麼原因導致我勃起，但我能確定我絕對不是因為被飛機本身或是螺旋槳吸引。然而無法避免的是，每次我下飛機要起身去拿頭頂置物櫃的行李時，不得不小心翼翼，讓我的分身不要這麼顯眼。」

儘管原po非常認真，但是底下網友卻笑成一片。網友表示，「你真誠實」、「特地強調對飛機沒性趣好好笑」等。不過該篇貼文也釣出有相同困擾的網友回應稱，「我小時候也會這樣，每次要下公車時都會勃起」、「很久以前我搭公車時也很容易勃起」等。

有網友表示，「我猜可能是跟氣壓的變化有關，或是飛機上的震動導致的。」不過目前仍無法確定原po每次在搭乘飛機時勃起的確切原因，而他原本是想要上網求助，希望能獲得一些建議，但最後卻被網友嘲笑一番，反而沒有獲得真正有用的建議。