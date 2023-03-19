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台海衝突中「支持美國」換潛艦？　澳洲防長澄清：絕無此事

▲▼美國維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

▲美國維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine）北達科他號（USS North Dakota）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲、美國和英國日前公布「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS）計畫，未來30年間將合作打造核動力潛艦，澳洲國防部長馬爾斯受訪時則強調，絕對沒有和美國保證在台海衝突中會支持美方，藉此「交換條件」來購買美軍維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine）。

根據《路透社》報導，馬爾斯（Richard Marles）接受美國媒體ABC訪問時，被記者問及作為獲得美國軍用潛艦的代價，澳洲是否承諾會在台海衝突時支持美國，他強調，「當然沒有，也沒有人嘗試這樣做。」當被問到潛艇交易是否有和美國「交換條件」時，馬爾斯也回應，「絕對沒有。」

澳洲與美、英建造核子動力潛艦的計畫將在未來30年間耗資3680億澳元（約新台幣7.6兆元），是澳洲歷來最大手筆的單一國防項目。北京當局批評，此舉是核擴散行為，但澳洲中間偏左的工黨政府認為，有鑑於中國在該地區持續的軍事擴張，這項自二戰以來最大手筆的交易是有必要的。

根據AUKUS計畫內容，美國將在2030年向澳洲出售3艘由通用動力公司（General Dynamics）打造的維吉尼亞級潛艦，且能再加購2艘。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，造艦計畫的開端是在未來4年投資60億澳元擴建一座重要的潛艦基地以及潛艦造船廠，並訓練技術工人。

►澳洲將軍購美國核潛艦　中國外交部痛批：在錯誤道路上越走越遠
►拜登將與習通話　強調AUKUS潛艦「核動力≠核武」不怕北京視為侵略
►澳洲將購買美國核動力潛艦　美官員：最多達5艘

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