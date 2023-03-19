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阿茲海默阿祖幫看曾孫！打開後門　18個月大雙胞胎溺斃泳池

▲▼阿茲海默阿祖幫看曾孫！　18個月大雙胞胎溺斃自家泳池。（圖／翻攝自臉書）

▲18個月大的雙胞胎洛克林與洛雷利溺斃於自家泳池。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

美國奧克拉荷馬州一對18個月大的雙胞胎被發現雙雙溺斃於自家後院的泳池，然而經過警方調查，屋內連通後院的門原本是緊閉的，但因為屋主罹患阿茲海默症的祖母將門打開，蹣跚學步的孩子才會自己走進後院，造成悲劇。雙胞胎的母親發現孩子後，隨即實施心肺復甦術，但送院搶救後仍於2個小時後宣告死亡。

根據《紐約郵報》報導，37歲的精品店老闆珍妮（Jenny Callazzo）平時和42歲的丈夫桑尼（Sonny Callazzo）、6個孩子以及她的祖母一起住在價值56.5萬美元（約新台幣1730萬元）的房子內。珍妮16日上午發現，她的雙胞胎兒女洛克林（Locklyn）與洛雷利（Loreli）失去意識地躺在自家後院的泳池底。

她嚇得隨即衝進池底將2個孩子撈出，並叫了救護車。然而經過搶救，洛克林與洛雷利仍不幸在2個小時後宣告死亡。警方經調查後初步排除他殺，不過目前尚無法確定，在珍妮發現2人前，雙胞胎的確切溺水時間。調查人員指出，後院的門平時都關上，但是事發當天，珍妮患有阿茲海默症的祖母將後門打開，已經開始會走路的雙胞胎疑似就是趁機跑到後院，並跌進泳池。

從現場照片可以看到，由於平時沒在使用與維護，因此泳池池底全是青苔，水也呈現淺綠色。

奧克拉荷馬醫療中心「OU Health」的專家蘿拉（Laura Gamino）警告，父母應該意識到水對年幼的孩子而言非常致命，任何意外都有可能發生在一瞬間。她強調，孩子容易被水吸引，然而一旦溺水根本毫無自救能力。對於正在蹣跚學步的孩童而言，溺水是非常突然且安靜的，很多人以為小孩溺水會尖叫求救，然而事實卻是，他們嘴裡充滿水，導致無法發出聲音，所以整個過程會很安靜，這才是最可怕的事。

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