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宣戰魔獸！吃屎哥亂入T1球場原因曝　前1日發抖音：不是我對手

▲▼T1職籃桃園永豐雲豹對上高雄全家海神之戰,有球迷衝入場中。（圖／記者李毓康攝）

▲吃屎哥衝入場中。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

T1職籃昨（18日）賽事出現亂入插曲！桃園永豐雲豹主場對上高雄全家海神一戰，第3節剩下3分49秒時，一名球迷突然衝上球場，身分是言行頗受爭議的網紅「吃屎哥」。但他亂入的原因為何？就有人發現，吃屎哥在比賽前一天，曾在抖音發片宣戰「魔獸」霍華德，要跟對方比灌籃，直呼魔獸不是他對手。

吃屎哥17日在抖音發出影片，「魔獸你老了，現在是我吃屎哥的時代」。可以看到他抱著籃球，對著鏡頭自信喊出，「大家好！我是吃屎哥，我是台灣灌籃大賽冠軍，魔獸是NBA（灌籃）大賽冠軍，我吃屎哥要跟你宣戰。」講到激動處，他還高喊，「魔獸！我要跟你宣戰！宣戰！宣戰！你根本不是我的對手！」

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接著，吃屎哥突然點名館長，「包括館長也一樣都不是一個咖，我要跟你們宣戰！宣戰！」最後邊雙手運球，邊狂喊魔獸、宣戰等詞彙，並轉身把球「放到」由窗戶和藤椅組成的「籃框」裡，興奮歡呼。

@a11116a

魔獸你老了 現在是我吃屎哥的時代

♬ あなただけ見つめてる (スラムダンク) - なちゃもろーる

另外，他18日亂入球場，事後還將衝上場的片段PO上抖音，直呼「魔獸你怕了」。而17日及18日兩支影片的觀看次數，分別有4500次、3700次左右。

至於「魔獸」霍華德的反應為何？他見到球場發生這樣的事情，賽後表示，「我不知道球迷衝上場在幹嘛，我猜他可能只是想獲得關注度」，忍不住強調，「這是非常危險的事，千萬別跑到場上」，也直呼幸好球員或是裁判都沒有受到攻擊，但希望不要再有這類事件發生。

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