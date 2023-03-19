胡錫進：日澳若在台海與解放軍為敵　一定會被「打出屎來」

▲胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日表示，無論日本還是澳洲都不具備與中國全面對抗的實力，一旦與中國全面軍事衝突，必將遭到壓倒性的報復，付出沉重代價，「澳軍和日本自衛隊如果在台海做解放軍的敵人，一定會被『打出屎來』。」

胡錫進在微博上提到，澳洲及日本正從美國購買「戰斧」巡航導彈，該導彈的最大射程超過2000公里，日本部署該導彈後，可以將華東地區大部分目標都納入打擊範圍；澳洲從本土發射「戰斧」導彈打不到中國大陸，但有了核動力潛艇的幫助就不再是問題。

▼美軍發射戰斧飛彈。（圖／路透社）



胡錫進指出，中國當然會堅決反對美國進一步武裝日澳，隨著兩國部署針對中國的進攻性武器，解放軍必然會開展強大的反部署，鎮住美國這兩個亞太盟友的想入非非，「不必對『戰斧包圍圈』感到緊張，日澳雖然將獲得『戰斧』導彈，但他們知道靠這些武器形不成對中國能夠構建起真正威懾的打擊能力，現代戰爭是武器體系之間的對抗，幾百枚導彈所能起的作用終究有限。」

胡錫進強調，無論日本還是澳大利亞都不具備與中國全面對抗的實力，他們一旦與中國全面軍事衝突，必將遭到壓倒性的報復，付出沉重代價，所以他們但凡有一絲理性尚存，就須對主動捲入對華戰爭三思而後行。

胡錫進說，澳軍和日本自衛隊如果在台海做解放軍的敵人，一定會被「打出屎來」，「他們自己對此比誰都清楚，因此他們一邊抱美國大腿，一邊也會對美國慫恿他們衝到軍事挑釁中國的前邊保持謹慎。」

胡錫進還說，中國人熱愛和平，但是當豺狼在不遠處嚎叫時，除了把篝火點旺，還必須拿起獵槍，把子彈推上膛，「我們的強大需要讓對手一有與我們對抗的念頭就瑟瑟發抖，只有那樣，和平才會是牢固的。」