清明飛日本降價！虎航機票「降幅最高3千」　傳統航空祭出最低價

▲各航空公司紛紛推出優惠，吸引旅客出國觀光。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

快飛日本旅遊！旅遊達人通報，台灣虎航針對日本航線機票降價，在台灣清明連假尾聲、日本黃金周兩段時間約有2000到3000元的降幅，整體4、5月的降幅約500到2000元。另外國泰航空今日也宣布5/1起開航台北－東京，同時祭出來回13,202元的票價，為該航線中傳統航空的最低價。

旅遊達人Just.崩潰.ME在臉書發文通報「台灣虎航東京航線機票降價」，且台北、高雄均適用，主要降價時間為4、5月，降價較大的區間落在台灣清明節尾聲及日本黃金周二時段，約有2000到3000元的降幅，整體降幅約500到2000元。

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高雄降幅略少，整體而言約500到1800元，除了成田外，羽田也同樣有降價情況，不過目前這波羽田的降價主要以台北飛羽田為主。4、5月的全月均價也因為降價關係，有稍微下修一點，整體來看，4月均價還是比5月均價高出一點，主要還是受到4月有清明連假關係影響。

▲虎航日本機票降價。（圖／記者李毓康攝）

國泰航空今也宣佈自今年5月1日起營運台北－東京航班，6月1日起復飛台北－大阪航班，為慶祝啟動日本航線，即日起至3月24日推出台北－東京限時5天閃電優惠，凡購買於5月1日至6月14日期間出發的台北-東京成田來回經濟艙機票只要13,202起，商務艙只要32,002起。

旅遊專家布萊N機票達人在臉書發文通報好康，「國泰又出招了，台北-東京成田線，上回砍到14k已經是這條航線傳統航空最低價，但他們還不休止，今天再次下殺到來回13,202元（含稅），這價格甚至已經打翻這條線上的廉航們了。另票價含23KG托運行李」。