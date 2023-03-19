台南嬤6萬顆高麗菜「1顆賣10元」　網瘋轉響應！背後原因超痛心

▲台南白河馬家6萬多顆高麗菜被棄單，發起10元自採活動。（圖／翻攝自許智雄臉書）



記者黃資真／台南報導

台南白河區馬家的馬姓阿嬤與兒子一起耕種2甲多的菜園，與中盤商約好契作6萬多顆高麗菜，卻因連日價格慘跌，遭毀約棄單，阿嬤原本打算將高麗菜全拿去當肥料，但外孫女不忍就這樣白白浪費，在臉書發起自救計畫，只要親自到馬家農地採收，1顆只要10元，意外引發網友響應。

馬小姐說，他們起初跟中盤商談好種1分地3萬8000元，預先付了15萬元訂金，因此種了2甲多的高麗菜園，結果近期市場價格慘跌，廠商突然丟了5萬元說要棄單，令他們無奈至極。

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原本阿嬤想說咬牙一忍，把6萬多顆高麗菜全都拿去絞碎當肥料，但家人認為至少慘賠56萬元以上虧太大，決定讓民眾親自採收，1顆只要10元，雖然無法完全回本，至少還能有些補貼。

▲每天都會有至少百人前來體驗自採高麗菜。（圖／白河馬家提供）



而白河馬家的親友紛紛在臉書分享「一日農夫體驗」，標榜高麗菜不灑農藥，外觀有蟲咬痕屬正常，並提供平價美食與附近旅遊景點給民眾參考後，意外引發熱烈響應。

馬小姐表示，活動開跑至今來到第5天，每天大約會有100多人來現場體驗採收高麗菜，同時也有善心人士購買後，請他們發送到在地學校或慈善團體，至今已賣出約3萬多顆。而南區大忠里長許智雄看到消息，也立即下訂500顆，免費分送給需要的里民，結果一晚就被取光，愛心不落人後。

▲大忠里長許智雄自掏腰包買高麗菜免費送給里民。（圖／翻攝自許智雄臉書）

