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台南柳營光福里住宅發生火警　房間起火幸無釀災

▲台南柳營區光福里１處住宅於18日下午2時32分許發生火警，屋子冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）

▲台南柳營區光福里１處住宅於18日下午2時32分許發生火警，屋子冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南柳營區光福里１處住宅於18日下午2時32分許發生火警，屋子冒出大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，出動新營、柳營、鹽水、後壁分隊各式車輛12車、消防人員22人往搶救，消防人員到場，發現起火的是3層建物，燃燒房間內雜物，消防人員馬上搶駁水帶謝水搶救，火勢於2時51分許撲滅，馬上進行殘火處理及排煙，幸無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南柳營區光福里１處住宅於18日下午2時32分許發生火警，屋子冒出大量濃煙。（圖／民眾提供，下同）

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