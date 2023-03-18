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台南良友會注入新血　協力同行盼再創第2個黃金20年

▲「曾順良之友會」，18日晚上在大象寬庭餐廳舉行第21屆會員大會，創辦人前議員曾順良，希望持續發揚光大公益善舉，再創第2個黃金20年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「曾順良之友會」，18日晚上在大象寬庭餐廳舉行第21屆會員大會，創辦人前議員曾順良，希望持續發揚光大公益善舉，再創第2個黃金20年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在台南市擁有20年歷史的公益團體「曾順良之友會」，18日晚上在大象寬庭餐廳舉行第21屆會員大會，新加入許多台南市各行各業的菁英人士，席開150餘桌場面浩大，創辦人前議員曾順良，對於「良友會」的優良傳統相當引以為傲，希望從第21屆開始，持續發揚光大公益善舉，再創第2個黃金20年。

▲「曾順良之友會」，18日晚上在大象寬庭餐廳舉行第21屆會員大會，創辦人前議員曾順良，希望持續發揚光大公益善舉，再創第2個黃金20年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「良友會」會員大會包括市長黃偉哲、前議長郭信良、立委陳亭妃及跨黨派議員10餘人與會，歷經3年的疫情，雖然良友會對新加入會員仍然維持引薦及審核的程序，但是今年會員人數不減反增，許多台南市各行各業的菁英人士，都是認同良友會以「愛在東區」從事急難救助、公益助學、關懷弱勢的社會公益善舉，希望加入後也能發揮一己之力回饋社會。

良友會除了不定期的公益活動以外，年度盛大活動還包括「良友盃」兒童繪畫比賽已經舉辦17年；表揚特境學子頒發獎助學金，連兩年疫情中結合聖誕許願市集邁入18屆，都是所有會員慷慨捐輸之下，活動辦得一年比一年更有聲有色，也成為台南市每1年的熱門活動，還有對弱勢及貧困家庭的濟助、捐血活動等，都相當受到社會各界肯定。

▲「曾順良之友會」，18日晚上在大象寬庭餐廳舉行第21屆會員大會，創辦人前議員曾順良，希望持續發揚光大公益善舉，再創第2個黃金20年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「良友會」家族在會長許志成、前後任執行長曾之婕、曾信凱、總幹事李光彥的齊心努力之下，凝聚眾人之力，用行動來實踐良善的循環，也帶給社會正面的能量，成為受人尊重的社會團體，這股眾志成城的力量，不僅為台南市東區，也為整個台南市美好的未來奠下深厚的基礎，市議員曾之婕表示，良友會將秉持「協力同行、關懷永續」的精神，持續對社會公益和弱勢關懷盡心力，再創第2個黃金20年。

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