第13屆台南市長盃全國圍棋錦標賽登場　近千人競技

▲第13屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，在台南市新光三越中山店13樓文化館競技，吸引近千位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

第13屆台南市市長盃全國圍棋錦標賽，19日中午在台南市新光三越中山店13樓文化館競技，吸引來自全國近千位參賽者對弈，選手們全心專注對奕，以棋會友砌磋棋藝，提升棋品、棋力，令參賽選手獲益良多。

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這場由台南市政府、中華民國圍棋協會、台南市體育總會主辦，台南市體育總會圍棋委員會承辦的第13屆台南市長盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到六段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門Ａ、Ｂ、Ｃ、幼兒等組別，共近千人競技，場面盛大。

▲台南市長黃偉哲親自場主持開幕，並勉勵所有參賽選手，旗開得勝，每位選手都能獲得好成績。

開幕典禮由台南市長黃偉哲親自主持，黃偉哲除歡迎來自全國各地的選手競技外，也勉勵所有參賽選手，旗開得勝，每位選手都能獲得好成績。立委陳亭妃服務處主任張文雄、議員李啓維、行政院顧問陳宏明及多位民代均派秘書、主任及代表到場觀禮，為選手們加油打氣。

大會副會長鄭如翰指出，圍棋是智力的活動，也是人格養成，強化專注力的活動，棋局如人生，不到最後輸贏未知，只要盡力，輸贏並不重要，贏了固然開心，輸了也不要傷心，可以透過比賽知道自己的不足，增加個人對挫折的容忍度，讓人靜下心思考。學圍棋不是只學1、2年即可，而是「棋海無崖終身學習」，圍棋深奥優美之處，可以讓人一生受用不盡，透過一盤一盤的下棋過程，讓自己棋力一盤一盤的提升，對於學業、工作及人生都會有很大助益。

今天圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，黑棋184.5子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌及獎狀 。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎狀及獎盃鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。