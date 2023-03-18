快訊／台南消防車倒車滑落邊坡　消防員受傷送醫

▲新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區花圃18日下午傳出火警，台南市消防局出動13車21人前往搶救，直到晚上9時6分許，新化分隊消防車要返隊倒車時，因天色昏暗不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員，在事故發生時嘴部及胸部撞擊消防車方向盤，造成胸痛及嘴角5公分撕裂傷，駕駛意識清楚自行爬出脫困，被救護車送醫救治，幸無生命危險。

台南市新化區1處苗圃18日下午1時24分許發生火警，119馬上出動仁德、保西、大灣、山上、新化、新市、歸仁等消防分隊及新市中隊、第四大隊各式消防車13車21人前往搶救滅火，由於面積廣大，消防人員雖迅速撲滅火勢，但仍有多處殘火復燃，第四大隊最後留下新化分隊等消防車留守專責殘火處理，其他消防分隊則返隊。

到了18日晚上9時6分許，新化分隊消防人車完成殘火處理工作，消防車倒車離開要返隊時，因天色過於昏暗，消防車倒車時不慎整部消防車滑落邊坡，駕駛魏姓消防員，在事故發生時因嘴部及胸部撞擊到消防車方向盤，造成胸痛及嘴角5公分撕裂傷，駕駛意識清楚自行爬出脫困，經通報消防局以被救護車將他送醫救治，所幸無生命危險。

消防第四大隊大隊長蔡國保案發後，馬上前往醫院關心慰問魏員，蔡國保大隊長呼籲民眾掃墓用火要特別注意用火安全，以免發生公墓或野草火警，讓消防人員疲於奔命，也危及安全。