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快訊／台南消防車倒車滑落邊坡　消防員受傷送醫

▲台南市新化區花圃傳出火警，消防局出動13車21人前往搶救，晚新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員嘴部及胸部撞擊消防車方向盤送傷送醫救治幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區花圃18日下午傳出火警，台南市消防局出動13車21人前往搶救，直到晚上9時6分許，新化分隊消防車要返隊倒車時，因天色昏暗不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員，在事故發生時嘴部及胸部撞擊消防車方向盤，造成胸痛及嘴角5公分撕裂傷，駕駛意識清楚自行爬出脫困，被救護車送醫救治，幸無生命危險。

▲台南市新化區花圃傳出火警，消防局出動13車21人前往搶救，晚新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員嘴部及胸部撞擊消防車方向盤送傷送醫救治幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新化區1處苗圃18日下午1時24分許發生火警，119馬上出動仁德、保西、大灣、山上、新化、新市、歸仁等消防分隊及新市中隊、第四大隊各式消防車13車21人前往搶救滅火，由於面積廣大，消防人員雖迅速撲滅火勢，但仍有多處殘火復燃，第四大隊最後留下新化分隊等消防車留守專責殘火處理，其他消防分隊則返隊。

▲台南市新化區花圃傳出火警，消防局出動13車21人前往搶救，晚新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員嘴部及胸部撞擊消防車方向盤送傷送醫救治幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新化區花圃傳出火警，消防局出動13車21人前往搶救，晚新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員嘴部及胸部撞擊消防車方向盤送傷送醫救治幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到了18日晚上9時6分許，新化分隊消防人車完成殘火處理工作，消防車倒車離開要返隊時，因天色過於昏暗，消防車倒車時不慎整部消防車滑落邊坡，駕駛魏姓消防員，在事故發生時因嘴部及胸部撞擊到消防車方向盤，造成胸痛及嘴角5公分撕裂傷，駕駛意識清楚自行爬出脫困，經通報消防局以被救護車將他送醫救治，所幸無生命危險。

▲台南市新化區花圃傳出火警，消防局出動13車21人前往搶救，晚新化分隊消防車要返隊倒車時，不慎滑落邊坡，駕駛魏姓消防員嘴部及胸部撞擊消防車方向盤送傷送醫救治幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防第四大隊大隊長蔡國保案發後，馬上前往醫院關心慰問魏員，蔡國保大隊長呼籲民眾掃墓用火要特別注意用火安全，以免發生公墓或野草火警，讓消防人員疲於奔命，也危及安全。

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