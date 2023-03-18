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社會 社會焦點 保障人權

嫩妹學刺青遭「性侵內射」！師傅一說法喊冤…檢察官相信他了

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北市一名嫩妹熱愛刺青，於是上網找師傅拜師學藝，沒想到竟遭性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名妹子先前向蔡姓知名刺青師拜師學藝，想要學習刺青的技巧，不料卻在過程中遭到性侵，對方甚至還沒使用保險套，氣得控告對方性侵。不過，檢察官調查後，認為女子的供詞有疑義，給予蔡姓刺青師不起訴處分。

這名嫩妹因為熱愛刺青，去年動了想要拜師學藝的念頭，於是透過網路聯繫上了蔡姓刺青師，雙方因此相約見面。嫩妹後來要求對方幫忙除毛、除疤以及刺青，沒想到竟在工作室內遭對方侵犯、內射，隔幾天又想脫她褲子猥褻。

▼嫩妹與知名刺青師拜師學藝，沒想到遭對方性侵、內射。（示意圖／免費圖庫123RF）

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

嫩妹氣得控訴性侵，蔡男到案則喊冤，雖然有發生性關係，但那是因為2人約好「愛愛肉償」，透過發生性行為的方式來抵刺青、教學的費用，女方也有同意發生關係。脫褲猥褻的部分，蔡男則說，對方表達出不悅的情緒，他也立刻停手，因為後來對方嗆聲「要爆料」，害怕工作室受到影響，才會選擇道歉。

檢方調查後發現，女子聲稱「遭到性侵」的隔天，還是有到工作室，雙方甚至還以師徒相稱，聊天的內容還在討論分潤相關的話題，甚至先確定工作室沒有客人才過去，與一般遭到性侵的受害者表現明顯不同、供詞有疑義，於是採信了蔡男的說法，予以不起訴處分。

 

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