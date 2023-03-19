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妙齡女和女友吵架　找處男前男友訴苦遭硬上！他賠10萬免囚

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台北妙齡女子和女友吵架，找處男前男友喝悶酒談心，卻慘遭性侵 。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名妙齡女子小菁(化名)因和女友吵架，找李姓前男友到旅館喝酒談心，小菁喝到睡著後，卻在睡夢中慘遭性侵，直到她驚醒用腳猛踹反抗，李男才罷手。小菁事後報警，李男連忙道歉，並拿出10萬元調解，法官審酌小菁表示願意原諒，依李男犯強制性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

李男和小菁從國小就認識，兩人一度純愛交往，分手後出社會仍是好朋友。小菁之後轉愛女生，卻和女友發生爭執，因心情低落約李男談心。兩人於是在去年9月25日晚間9時許一同到旅館喝酒過夜。

不料到了隔天早上10點，李男見小菁仍在一旁熟睡，不曾有性經驗的他竟色心大發，強行脫掉她褲子。小菁驚醒後推開李男，但李男仍不願罷手，硬將她壓在床上性侵得逞，直到小菁用腳狠踹、激烈反抗才停止。小菁事後急忙穿好衣服離開房間，向女友哭訴並報警。

法官審理，認為兩人相約在旅館大量喝酒、玩牌，李男在情境催化下犯案，案發時年紀尚輕，且事後向小菁道歉達成調解，並賠償10萬元，小菁也同意給他緩刑的機會，依李男犯強制性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。

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