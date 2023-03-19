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羽球教練性侵國中生！撂話「輸了摸下面」　變態行徑全曝光

▲桃園市陳姓男子在某兒少庇護機構擔任保育員，遭指控自2017年至2021年間對2名未滿14歲少年藉故撫摸下體或套弄生殖器強制猥褻，事情曝光後被家長提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲羽球教練逼迫小陳（化名）讓他口交。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義某國中羽球社男教練以校外比賽、練球為藉口，多次將一名13歲國中男生帶回住處，強迫幫對方打手槍、口爆，完事再帶去比賽，還撂話「輸了就摸你下面」，時間長達7個月。檢方依加重強制性交等罪起訴變態教練，案件審理中，家長同時提出國賠，台南高分院法官判決國中與教練須連帶賠償80萬元確定。

判決書指出，男學生小陳（化名）於國一下學期加入羽球社，第一次被教練侵犯是在2019年3月下旬。當時教練以星期六下午載小陳去練球為藉口，先載到家中帶入房間後，強迫對他脫褲打手槍，之後更演變成要求口爆，還在完事後載他去比賽途中威脅，「你如果輸了、亂打、不專心，我就摸你下面」。

小陳指出，教練自3月至11月間擔任該國中的羽球教練，3月到5月期間對他的性侵犯頻率為每2星期一次，5月到11月間則是每星期就一次。小陳表示期間都有表示拒絕，但當時因為不清楚這樣是不正常的，才會說服自己都是男生，「應該沒關係」。此外，在教學過程中，教練還會亂摸小陳，如把手伸進小陳褲子裡或勾肩搭背的行徑。

作證的同學指出，2020年3月雙方都已經國二，一次放學騎腳踏車回家，他問小陳為何心情不好，才得知小陳被教練「阿魯巴」，身為國中生，他的認知裡「阿魯巴」跟「吹喇叭」都是「口交」的意思。另外2名作證的同學也都表示，看過小陳常會突然難過、害怕、心情低落等。

同學表示，小陳曾說不想再提起這件事，而同學們感覺小陳真的很害怕，所以在教練經過他們面前時，都會叫小陳躲到他們後面。

檢方偵辦加重強制性交、猥褻案，目前審理中。國賠案進展較快，教練矢口否認犯行，校方也辯稱未正式聘雇教練，也沒有讓教練擔任指導老師或負責教學活動和業務等，因此難認具公務員身分。

台南高分院法官審酌認為，教練載學校團體活動時間教學生打羽毛球，還為校方挑選比賽選手等，認定符合《國家賠償法》規範的公務員範疇。因此法官維持原判決見解，認定教練、校方須連帶賠償小陳40萬元、父母80萬元，全案確定。

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