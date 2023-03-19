台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

記者許權毅／台中報導

台中市清水區近日又有某噪音車隊深夜出沒，甚至不斷跑給警察追，原來該車隊中有2台未懸掛車牌、2台遮擋號碼，還有車主變造車牌。警方指出，近日前往執勤時，8部噪音車直接闖紅燈加速躲避查緝，警方改用監視器追人，讓8名車主吞罰單，變造車牌車主陳男依照偽造文書移送偵辦。

▲台中清水近日又有噪音車暗夜狂飆，警方以監視器追人，對未懸掛車牌、遮擋車牌車主開罰，甚至有一名陳男變造車牌依法移送。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



清水分局指出，5日與12日警方執勤時，在中清路9段與八德路口發現有8輛噪音車聚集，但警車只要一出現，噪音車便會「跑給警車追」加速駛離，甚至該車隊違規闖紅燈，就是要躲避警方查緝，但警方已鎖定該車隊在車牌上「搞鬼」，其中2台未懸掛車牌、2台遮擋車牌號碼以及1台變造車牌。

警方事後以監視器追人，先對8台車輛闖紅燈開出1800元以上5400元以下罰鍰，再對針對未懸掛車牌開出3600元以上18000元以下罰鍰，以及遮擋車牌2400元以上4800元以下罰鍰。此外，一名陳姓車主變造車牌，警方通知陳男到案說明後，依照偽造文書罪移送台中地檢署偵辦。

清水分局長周俊銘表示，對於轄區噪音改裝車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，務必全力以赴，一定查緝到案，讓居民居住在安靜的生活環境。