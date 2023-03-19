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快訊／今本土+8209！明0+n上路　今確診民眾仍需隔離5天

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增8,419例, 分別為8,209例本土病例及210例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。發言人羅一鈞表示，明日是新制0+n上路，3/19及3/19之前確診民眾，須按照5+n舊制完成5天隔離。

羅一鈞表示，今確診數字比上周日公佈8869例減少7.4%，第11週（3/12-3/18）的59,644例和第10週（3/5-3/11）64,557例相比，也減少7.6%。

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由於明（20）日正是新制0+n上路首日，羅一鈞也再度提醒，3/19及3/19之前確診的民眾，須按照5+n舊制完成5天隔離，不適用3/20輕症免隔新制，也沒有「3/20自動解隔」的說法。

另外，今日有感染科醫師提出，新制不應該是0+n，應該是n+n，民眾應該自主隔離，快篩陰性再出去。羅一鈞也回應，0+n就是按照自主健康管理的指引辦理，這也有請教過很多專家意見，當然自主隔離方面，民眾可以參考，指揮中心指引還是0+n。

羅一鈞表示，根據0+n的建議，症狀緩解例如退燒一天就可以外出，症狀未緩解期間，建議在家休養，避免非必要外出，如果一開始就沒有症狀，就沒有症狀緩解問題。

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