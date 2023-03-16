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新冠肺炎確診腦中風 　消防局+屏基無縫接軌搶救...取出阻塞血塊

▲新冠確診者突發腦中風，屏基團隊進行顱內動脈取栓術 。（圖／屏基提供，下同）

▲新冠確診者突發腦中風，屏基團隊進行顱內動脈取栓術 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名新冠病毒肺炎確診患者，昨(15日)下午在家突發腦中風，由救護車緊急送醫，經屏東基督教醫院取出阻塞腦血管的血塊後，原本無法動彈的左手左腳已經恢復8成力量可以輕度活動，同時也拔除鼻胃管由口進食，目前在加護病房隔離持續接受治療。

▲新冠確診者突發腦中風，屏基團隊進行顱內動脈取栓術 。（圖／屏基提供，下同）

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▲腦血管被阻塞▼取出血塊後血流恢復暢通。

▲新冠確診者突發腦中風，屏基團隊進行顱內動脈取栓術 。（圖／屏基提供，下同）

66歲謝姓男子昨天上午10點多一個人在家，突然半邊手腳無力倒地不起，直到下午4點家人返家才緊急呼叫屏東縣消防局救護車送醫，救護員懷疑可能是中風，急送往屏東基督教醫院急診室，當時患者意識清楚，左側肢體癱軟無力完全不能動、眼睛右斜，急診醫師見狀即刻啟動「Brain999」，展開爭分奪秒的搶救流程，經過抽血、電腦斷層等檢查，確定是急性缺血性腦中風。

▲新冠確診者突發腦中風，屏基團隊進行顱內動脈取栓術 。（圖／屏基提供，下同）

▲醫師從謝姓男子腦中取出的血塊。

屏基神經內科主任陳昶宏隨即召集放射科、麻醉科人員，大夥全副武裝爭取在發病8小時內利用腦導管將阻塞謝男腦血管的血塊取出，不必開腦，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。依據研究結果顯示，腦導管取血栓後三個月46%的病人能夠恢復生活自理，減輕家屬照顧壓力。

上個月一位75歲林姓阿嬤因心律不整住院治療，不料住院期間突發缺血性腦中風，所幸及時取出血塊，同樣隔天手腳就能活動，經過2週的復健，出院時肢體功能已經恢復9成，她覺得自己行動自如，直呼不相信自己曾經中風。

陳昶宏主任指出，腦中風搶救分秒必爭，謝男能夠及時進行顱內動脈取栓術，消防局救護員扮演關鍵角色，正確辨識中風症狀，並在第一時間送到具搶救能力的醫院，提前啟動院前搶救，到醫院後就能無縫接軌，確保急救流程順暢。目前屏基急診、放射科、麻醉科、神經內、外科已建構最優化腦中風搶救流程，只為搶救每一分每一秒不斷流逝的腦細胞，由4位取栓醫師輪值取出栓塞血管的血塊。

雖然天氣回暖，有高血壓、高血糖、高血脂的病人仍須留意腦中風風險，陳主任提醒民眾如果發現臉部不對稱、微笑困難、雙手無法抬高平舉、講話不清楚，就要趕快送醫，爭取搶救的黃金時間。

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