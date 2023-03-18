陸首次發現！患者同時感染2種「新亞型毒株」

▲大陸疫情近期已趨緩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心17日通報，首次發現有患者同時感染兩種Omicron新亞型毒株BA.5.2.48和BF.7.14。

陸疾控中心提到，該名患者2022年12月23日報告食慾不佳，12月29日，出現疲勞、咳嗽，新冠感染檢測呈陽性。2023年1月4日，患者出現寒顫和發燒（體溫38.9℃），並伴有咳嗽症狀，住進云陽縣中醫醫院但未明顯好轉，1月5日出院。1月6日，該患者住進重慶醫科大學第三附屬醫院傳染病科。從1月6日到2月12日，8次核酸檢測呈陽性。

陸疾控中心提到，研究人員於2023年1月28日和2月7日從患者身上採集上呼吸道樣本，分別命名為YB20230158和YB20230202，這兩個樣本形成了一個獨立的分支，不同於Omicron亞變體BA.5.2.48和BF.7.14。

突變位點分析顯示，兩個樣本都含有Omicron亞變體BA.5.2.48和BF.7.14的特異性定義位點，患者同時感染了Omicron亞變體BA.5.2.48和BF.7.14。

陸疾控中心指出，目前在重慶流行的主要嚴重急性呼吸係綜合徵病毒2型毒株為BA.5.2.48（>90%），其次為BF.7.14（約3.8%）。到目前為止，中國大陸還沒有關於BA.5.2.48和BF.7.14共同感染的報告，特別是在重慶，BF.7.14比例相對較低。

陸疾控中心還說，監測嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2型變異株應作為識別合併感染和重組病例的重要策略加以推廣，「隨著各種變種在一個地區共同傳播的風險不斷增加，對嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2型變種的監測，特別是對免疫缺陷的關鍵人群的監測，變得越來越重要。」