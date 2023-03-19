綠委喊三軍儀隊撤出中正紀念堂　他曝後果：銅像變彩色

▲中正紀念堂。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政府推動轉型正義，中正紀念堂一直做為各界關注焦點。民進黨立委林宜瑾日前再問其三軍儀隊何時能撤防。對此，前民進黨立委李俊毅說，儀隊不是表演給人看的，是要維護安全、保護那裡的文物，可以試看看撤三天，「一定蔣公銅像變彩色的」。

李俊毅在《TVBS戰情室》說，儀隊要不要走，這不該去問國防部，真的要撤，可以三天試試看，「一定蔣公銅像變彩色的」，因為會有很多團體去那邊表達立場，儀隊的存在不是表演給人看得而已。

林宜瑾日前在立法院總質詢時指出，轉型正義工作推動七年，但政府至今針對轉型正義的作為根本不及格，民主前輩和年輕世代都對民進黨推動轉型正義工作充滿期許，中正紀念堂的轉型尤其深具象徵意義與指標性，真的該拿出具體成績，舉例而言中正紀念堂改名就是最基本的一步，就連台北市長蔣萬安都支持。

林宜瑾也提到，國防部說三軍儀隊是依據當時的主管機關教育部的要求才派駐的，那是否一紙公文就能讓三軍儀隊撤出中正紀念堂？國防部長邱國正表示，國軍派遣地方是依任務執行，「如果任務解除幹嘛要派？何必自找麻煩」。

林宜瑾指出，長遠而言支持三軍儀隊撤出中正紀念堂，但是如果短期內有困難，那就應該先將三軍儀隊駐防地點移出銅像大廳，改到升降旗台，把效忠獨裁者的意象轉變為效忠國家。行政院長陳建仁則允諾專案會報很快就會成立，將評估出最好的安排。