228蔣萬安身份備受關注　朱立倫：他相當重視轉型正義





▲朱立倫上午率黨務主管至228和平紀念公園獻花致意。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

二二八和平紀念日即將來臨，台北市長蔣萬安身份特殊，外界關注。國民黨黨主席朱立倫今（25）日受訪時表示，蔣萬安已經是在台第四代，他相當重視轉型正義，相信他擔任台市長一定更重視這一塊，讓大家可以感受到社會上的愛跟和諧。

面對二二八紀念會活動，蔣萬安曾多次提到，最主要是希望能夠坦然面對，也謝謝文化局安排他跟受難者家屬見面，能夠聽聽家屬們的想法，對家屬來說都是心中的傷痛，也是歷史上的傷痕，「我們都會面對，希望撫平傷痕」。

朱立倫今日上午10時率黨務主管至228和平紀念公園獻花致意。媒體問到，蔣萬安面對228仍被放大檢視，是否要幫他說話？朱立倫表示，蔣萬安已經是在台第四代，他的3寶已經是第五代，大家都是台灣一份子，希望社會能更和諧。

朱立倫強調，蔣萬安是國民黨內中生代裡面最重視轉型正義，也是推動各項紀念活動最認真的一位，相信他擔任北市長一定更重視這一塊，讓大家可以感受到社會上的愛跟和諧是大家一起推動，不是屬於哪一個政黨或個人，共同讓社會更好。

另，媒體問到，朱一改過去多在臉書上紀念二二八，今年親自到現場致意，是否與2024大選有關？朱立倫說，他從政20年，無論是否擔任公職，都透過各種方式參加二二八紀念活動，這一天非常有意義，不是讓大家放假，而是希望透過這一天，用愛心、和諧推動和平。希望社會對於二二八的傷痛能漸漸弭平，讓社會推向陽光，且兩岸和平，國民黨目標就是希望維護兩岸和平、人民過好日子。