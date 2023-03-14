史奴比、哆啦A夢都變「手語臉」！菲律賓藝術家聯展來台展出

▲熟悉的動漫人物臉孔都變成「手語」，菲律賓當代藝術家聯展將在中正紀念堂展出。（圖／達客藝術／中正紀念堂提供）



記者林育綾／台北報導

熟悉的動漫人物臉孔都變成「手掌」，仔細一看手部動作還有「手語」意涵，形成一種不溢於言表，但也呼之欲出的視覺衝突。菲律賓兩位藝術家Rene B. Cuvos、Blic Pinas，舉行「RE峇 BLIC - 菲律賓當代藝術家聯展」，將於3月18日至29在日中正紀念堂管理處1展廳展出。

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▲▼作品中人類「手部」是畫面的核心，取代了主要角色中的臉孔。（圖／達客藝術／中正紀念堂提供）

Rene B. Cuvos 是一位出生於1980年的菲律賓亞裔現當代藝術家，大部分作畫的靈感，來自於小時候的生活點滴，例如周末播放的卡通、兒童讀本、和爸爸媽媽相處的過程。他最嚮往的是孩子般無邊無際的想像空間，不會遭到任何人的評判。

Blic Pinas 則是1985年出生於菲律賓，現為專職藝術家兼壁畫藝術家，同時也是街頭藝術團體「Cavity Collective and Pilipinas Street Plan」的成員之一。在他的作品中，人類「手部」一直是他畫面的核心元素，取代了主要角色中的臉孔。藉由手部動作結合手語，延伸表情以外傳遞感情的方式，形成了一種不溢於言表，卻也呼之欲出的朦朧感，更凸顯了Blic作品的趣味性和辨識度。

▲▼藉由手部動作結合手語，延伸表情以外傳遞感情的方式。（圖／達客藝術／中正紀念堂提供）

展覽命名為「RE峇 BLIC」是英文Republic的結合字，「峇」是契合的意思，藉由兩位藝術家聯手，創造出充滿幻想的國度，而展覽主題是Child’s play，從藝術家童年最清晰的回憶中，挑選出和當初最有情感連結的事件，不論是遊戲場景、流行角色或是愛不釋手的玩具，結合他們成長過程所累積的技術經驗，都將被藝術家使用標誌性的手法，勾勒出一幅又一幅匠心獨具又充滿童趣的作品。

此次策展單位FNG-ART表示，致力於將藝術帶到世界各個角落，特別專注於新興藝術家以及當代的藝術潮流，透過舉辦多元跨界合作形式的展覽、藝術家的個展聯展等等，讓藝術深入不同社會階層。

RE峇 BLIC - 菲律賓當代藝術家聯展

期間：112年3月18日～3月29日

時間：上午9時～下午6時

地點：中正紀念堂管理處1展廳