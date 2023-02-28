賴清德看《悲情城市》衝擊深　喊話「轉型正義」是責無旁貸的工作

▲賴清德赴高雄觀賞電影《悲情城市》。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者江采蓁／綜合報導

今（28）日為二二八和平紀念日，副總統賴清德表示，自己前幾日赴高雄與高雄市長陳其邁一同觀賞與二二八背景相關的電影《悲情城市》衝擊很深，強調轉型正義是政府責無旁貸的工作，不能忘記台灣曾經歷過威權統治的歷史，對於歷史真相與責任的釐清要更清楚，只有釐清真相與責任，台灣才能建立真正的和解。

賴清德提到，前幾日他特地到高雄，和陳其邁再一次重新觀賞《悲情城市》4K數位版，33 年前，他就受到《悲情城市》衝擊很深，33 年後再看一次，仍有相當深刻的感受。

「你們要尊嚴地活著，父親無罪」，這是劇中受難者留給家屬的遺書，他表示，這一幕讓許多觀眾揪心，相似的場景也的確在現實中發生，因為 228 事件，台灣喪失了一整個世代的菁英，讓當時的台灣無法與國際潮流同步推動民主化，許多人家破人亡、妻離子散，甚至避居海外，終生都籠罩於陰影之下。

賴清德指出，這些在當時都是不能說的禁忌，一直從前總統李登輝開始，政府才開始認錯、道歉、賠償，在許多人的努力之下，政府加緊轉型正義的工作，監察院在近日也完成了「林宅血案結案調查報告」，為歷史追尋了真相，更為台灣在傷痛的黑夜中，點亮了光明與希望。他也強調，轉型正義是政府責無旁貸的工作，這是要提醒我們不能忘記台灣曾經歷過威權統治的歷史，對於歷史真相與責任的釐清要更清楚，而只有釐清真相與責任，台灣才能建立真正的和解。

賴清德表示，228 和平紀念日提醒我們「了解過去、省思未來並把握現在」，他認為，要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅，因為民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會讓我們更有力量，合作抵抗企圖改變我們生活方式的威權主義。

賴清德強調，下階段台灣面臨的挑戰非常嚴峻，所以在此時，更要承先啟後、走出陰暗、促進團結，不讓悲劇重演，讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌，「我相信，只要我們團結一心，未來再大的逆境都能克服。」他也喊話，「228 這天，我們一起共同面對這塊土地的將來，用尊重、包容與勇氣，打造一個更公義、更團結的國家。」