中正紀念堂怎轉型？打造水中步道、開放居住　競圖決選直播公開

▲「中正紀念堂」怎麼轉型？競圖決選評選會在2/22-23舉行。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

由民間發起的「中正紀念堂園區新願景概念競圖」進入為期2天的決選評選會，今（22）日學生組15組輪流說明設計概念，其中有學生提出在打造廣場水池、堂體有水中步道；還有人提出開放居住，也有人建議銅像位置降至跟民眾平行⋯等。評選會也全程直播並開放現場讓民眾報名旁聽，明23日將接續舉行15組社會組決選評選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「中正紀念堂園區新願景概念競圖」進入決選評選會，首日為學生組評選。（圖／記者林育綾攝）

「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會共同發起。競圖的重點是「民眾參與」及「社會溝通」，而非絕對的定案，最後也會將徵件內容舉行展覽，預計2023年4月展出。

先前在徵件期間，主辦也規劃了一系列「想像中正紀念堂的100種方式」，包括論壇、講座、工作坊、基地建築文史導覽等活動，而競圖一共收到142件作品報名，甚至有來自海外的作品；經初選後選出學生組、社會組各15組，在2/22~2/23舉行決選評選。

今日舉行「學生組」決選評選會時，來自各地的學生相當有創意、天馬行空，其中有參賽者提出將中正紀念堂開放長者來居住，並將自身故事與人分享；不過有評審擔心，如果是白色恐怖受難者參與，可能引發創傷症候群。但該學生提到，這想法其實是來自國外的軍事空間轉型，很多退役軍人認為自己所做的事很榮耀，而且樂意與後代分享。

▲▼有學生以「城市綠洲」的概念，提議在中正紀念堂園區打造水池、水中步道。（圖／翻攝自YouTube直播）



另也有人提出在中正紀念堂廣場，打造一個巨大的圓形水池，而堂體入口則改為水中步道，水除了能為民眾帶來平靜，也會消弭原先建築不易親近的威嚴感。還有人提案保留堂體建築，但將銅像搬出空間，讓銅像位置降至跟民眾「平起平坐」，有走下神壇的意象。

其他還有打造成台北市民的「大型客廳」，提升台北生活品質之外，也將原先的權力消減弱化，成為更彈性靈活的公共空間，像是將國家圖書館概念延伸，成為大型圖書園區，閱讀的也不限於「書本」，還包括閱讀人，更有沈浸式劇場空間。

此次學生組決選評選會的評審，包括Jolanta Gromadzka、Philip J. Goad、王明蘅、林曼麗、曾成德、 曾旭正、賀陳旦（主席）、黃丞儀。

競圖決審評選會將持續2天，第一天學生組在2/22上午開始至下午5點，第二天2/23為社會組評選，由競圖活動執行長張維修擔任活動主持人、評審團主席賀陳旦率評審團獨立進行評選會議，參賽者的簡報發表與評圖問答過程，將開放民眾報名現場旁聽（約50位民眾），並同步於線上直播，可至「中正紀念堂園區新願景概念競圖」粉絲團查詢。