BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

記者朱祖儀／綜合報導

超夯女團「BLACKPINK」18、19日在高雄開唱，吸引眾多粉絲支持，高捷公司公布18日全日總運量會超過25萬人次，比跨年人潮還誇張，就連高雄各大夜市也被人潮塞得滿滿滿。高雄市長陳其邁就PO出照片，看到六合夜市、瑞豐夜市都被人潮擠爆，不少人看到後驚呼「六合夜市復活了！」

▲BLACKPINK來台開唱。（圖／讀者提供）

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BLACKPINK演唱會18日開唱，她們在舞台上一連換了3套服裝，帶來多首熱門歌曲《How you like that》、《PRETTY SAVAGE》、《Whistle》、《Kill this love》、《As if it’s your last》等，還不時和粉絲互動，且對著鏡頭獻吻，讓粉絲全都融化、尖叫連連。演唱會在9點42分左右結束，總共熱唱了107分鐘，散場後高捷也被大批粉絲擠爆。

高雄市長陳其邁也搭上這次女神風潮，在臉書發文表示「來高雄聽完演唱會，當然要逛商圈夜市最對味！今晚，你打算吃什麼宵夜，配這嗨翻的夜？」從照片中也看到，六合夜市、瑞豐夜市、吉林夜市等全被人潮塞滿，中間原本寬敞的走道被擠得水洩不通，相當驚人。陳其邁也宣傳，只要憑演唱會門票逛商圈和夜市，即可兌換50元商圈夜市優惠券。

▲▼高雄各大夜市被擠爆。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

不少網友看到後照片後驚呼，「人潮回來了」、「越夜越美麗，熱鬧滾滾」、「這才是高雄發大財」、「周末全台灣人都在高雄」、「六合夜市的人潮回來了」、「每個夜市都超級多人的」、「比跨年還誇張」、「讚讚讚，遊客回來了」、「六合夜市復活了」、「一連串的活動…真的太不講武德了」。

▼高雄各大夜市被擠爆。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）