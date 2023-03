BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

記者朱祖儀/綜合報導

超夯女團「BLACKPINK」18、19日在高雄開唱,吸引眾多粉絲支持,高捷公司公布18日全日總運量會超過25萬人次,比跨年人潮還誇張,就連高雄各大夜市也被人潮塞得滿滿滿。高雄市長陳其邁就PO出照片,看到六合夜市、瑞豐夜市都被人潮擠爆,不少人看到後驚呼「六合夜市復活了!」

▲BLACKPINK來台開唱。(圖/讀者提供)

BLACKPINK演唱會18日開唱,她們在舞台上一連換了3套服裝,帶來多首熱門歌曲《How you like that》、《PRETTY SAVAGE》、《Whistle》、《Kill this love》、《As if it’s your last》等,還不時和粉絲互動,且對著鏡頭獻吻,讓粉絲全都融化、尖叫連連。演唱會在9點42分左右結束,總共熱唱了107分鐘,散場後高捷也被大批粉絲擠爆。

高雄市長陳其邁也搭上這次女神風潮,在臉書發文表示「來高雄聽完演唱會,當然要逛商圈夜市最對味!今晚,你打算吃什麼宵夜,配這嗨翻的夜?」從照片中也看到,六合夜市、瑞豐夜市、吉林夜市等全被人潮塞滿,中間原本寬敞的走道被擠得水洩不通,相當驚人。陳其邁也宣傳,只要憑演唱會門票逛商圈和夜市,即可兌換50元商圈夜市優惠券。

▲▼高雄各大夜市被擠爆。(圖/翻攝自Facebook/陳其邁 Chen Chi-Mai)

不少網友看到後照片後驚呼,「人潮回來了」、「越夜越美麗,熱鬧滾滾」、「這才是高雄發大財」、「周末全台灣人都在高雄」、「六合夜市的人潮回來了」、「每個夜市都超級多人的」、「比跨年還誇張」、「讚讚讚,遊客回來了」、「六合夜市復活了」、「一連串的活動…真的太不講武德了」。

▼高雄各大夜市被擠爆。(圖/翻攝自Facebook/陳其邁 Chen Chi-Mai)