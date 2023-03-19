萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

▲BLACKPINK演唱會第一天散場畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK這周末(18、19)兩日於高雄世運主場館開唱，兩天狂吸5萬名歌迷前來朝聖。高雄市長陳其邁就相當掛心散場疏運作業，尤其明天更是上班上課日，今晚交通是一大挑戰。

全台瘋追BLACKPINK，除了兩場次5萬張票售罄之外，場外也擠滿買不票的歌迷搶聽漏音。也因此，高雄市政府相當重視這次的疏運作業，昨(18日)更是為此成立應變中心，市長陳其邁也在中午到世運主場館督軍，檢視進、離場秩序。

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▲高雄捷運昨晚全日運量比跨年還要多。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府原先估計，昨晚散場人潮恐怕得花上2小時，不過昨晚散場秩序良好，提早10分鐘完成散場。根據高捷公司統計，昨日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數超過3萬人次，全日總運量25萬6252人次，比跨年24萬9552人次還要多。

由於今天還有一場，且明天是上班上課日，預期北上人潮會明顯增加，市長陳其邁今(19日)上午就穿著一身便裝，到世運主場館親自視察，希望提早疏散旅客，讓歌迷不會等候太久。

▲明天是上班日，今晚交通疏運是一大挑戰，高雄市長陳其邁一早就到場視察。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁指出，BLACKPINK與以往在世運主場館辦的演唱會結構並不太一樣，這次的歌迷比較年輕，從北部來的人比較多，因此，不管是市內交通、長程運輸都是非常大的挑戰，今天是根據昨晚狀況做準備，但整體狀況還不錯，而各商圈、夜市人潮也非常多，甚至六合夜市吃東西還要排隊，希望大家盡情享受演唱會的激情和高雄的悠閒。

▲六合夜市已許久不見滿滿的人潮。（圖／翻攝自陳其邁臉書）