　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

▲▼BLACKPINK演唱會第一天散場畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲BLACKPINK演唱會第一天散場畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK這周末(18、19)兩日於高雄世運主場館開唱，兩天狂吸5萬名歌迷前來朝聖。高雄市長陳其邁就相當掛心散場疏運作業，尤其明天更是上班上課日，今晚交通是一大挑戰。

全台瘋追BLACKPINK，除了兩場次5萬張票售罄之外，場外也擠滿買不票的歌迷搶聽漏音。也因此，高雄市政府相當重視這次的疏運作業，昨(18日)更是為此成立應變中心，市長陳其邁也在中午到世運主場館督軍，檢視進、離場秩序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼BLACKPINK演唱會第一天散場畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運昨晚全日運量比跨年還要多。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府原先估計，昨晚散場人潮恐怕得花上2小時，不過昨晚散場秩序良好，提早10分鐘完成散場。根據高捷公司統計，昨日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數超過3萬人次，全日總運量25萬6252人次，比跨年24萬9552人次還要多。

由於今天還有一場，且明天是上班上課日，預期北上人潮會明顯增加，市長陳其邁今(19日)上午就穿著一身便裝，到世運主場館親自視察，希望提早疏散旅客，讓歌迷不會等候太久。

▲▼明天是上班日，今晚交通疏運是一大挑戰，高雄市長陳其邁一早就到場視察。（圖／記者吳世龍攝）

▲明天是上班日，今晚交通疏運是一大挑戰，高雄市長陳其邁一早就到場視察。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁指出，BLACKPINK與以往在世運主場館辦的演唱會結構並不太一樣，這次的歌迷比較年輕，從北部來的人比較多，因此，不管是市內交通、長程運輸都是非常大的挑戰，今天是根據昨晚狀況做準備，但整體狀況還不錯，而各商圈、夜市人潮也非常多，甚至六合夜市吃東西還要排隊，希望大家盡情享受演唱會的激情和高雄的悠閒。

▲六合夜市已許久不見滿滿的人潮。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲六合夜市已許久不見滿滿的人潮。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她花6800看BLACKPINK變廢票！怒見超瞎1行為：素質
日月潭「神秘黑洞」出現！　蓄水量再降
Rosé台上辣舞險走光！　小可愛突移位
科技男年收200萬！　相親2女卻被打槍
細肩妹高舉手機直播BLACKPINK　丫頭被擋還遭嗆：閉嘴
Jennie高雄唱完PO內衣辣照！　秒吸400萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九蛙剛現全身…日月潭蓄水量再降1成5！「神秘黑洞」也曝光

獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

FB社團驚見「1張100萬」求買BLACKPINK門票：現金已準備好

台大太子學舍9月起調漲「每月最多貴500元」　學生：只好狂打工

不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

3月下旬降雨機率高！連續3年「反聖嬰結束」　未來1個月天氣展望曝

BLACKPINK來台運量大增！高鐵今晚22:35加開「北上自由座列車」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

九蛙剛現全身…日月潭蓄水量再降1成5！「神秘黑洞」也曝光

獲選自強青年！科技男年收200萬卻成「婚姻弱勢」　相親2女被打槍

萬人朝聖BLACKPINK！高捷運量「比跨年多」　六合夜市竟要排隊

BLACKPINK高雄熱唱！「人潮噴發」畫面曝光　網驚：六合夜市復活了

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

FB社團驚見「1張100萬」求買BLACKPINK門票：現金已準備好

台大太子學舍9月起調漲「每月最多貴500元」　學生：只好狂打工

不是戰歌！最愛BLACKPINK哪首　粉絲推爆「這1條」：一聽就中

3月下旬降雨機率高！連續3年「反聖嬰結束」　未來1個月天氣展望曝

BLACKPINK來台運量大增！高鐵今晚22:35加開「北上自由座列車」

女兒看2小時BLACKPINK「散場走了1.5hrs」！　今日交通攻略圖看這

日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

「19種眼睛狀態」看健康！眼袋明顯恐1功能有問題　眼白黃＝肝異常

洋基傳好消息！　6年49億新強投羅丹復原進度良好

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

私藏大谷翔平一舉一動筆記本　達比修有澄清了

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

月底了盆栽老是光禿禿　撞見拉拉「改吃素」媽笑：原來兇手是你

連假出門別擔心！東森寵物希臘風溫馨住宿　讓毛孩安心等主人回家

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

國小兒酸爸爸　沒錢為什麼生我

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

帥哥下體流綠白色分泌物　醫：比八點檔更戲劇

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

不滿農委會凍漲令　全台蛋商公會醞釀「雞蛋無限期休市」拒絕報價　

館長220便當試賣　7菜色曝！他吃1口推爆：肉很讚

BLACKPINK門票綁Gogoro不拆賣　粉絲急喊要

選美冠軍加入中信啦啦隊！穿新制服秀長腿

護理師餵女嬰碎玻璃！爸氣炸：蓄意謀殺

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

明起輕症免隔離！「搭車脫口罩」擬4月中上路

小三作業「棚－木＋日」猜1字　考倒他

更多熱門

相關新聞

C300鬼切右轉擊落外送員　網怒：駕照雞腿換的

C300鬼切右轉擊落外送員　網怒：駕照雞腿換的

國道一號九如交流道入口日前發生一起車禍，一名外送員直行卻遭鬼切右轉的賓士衝撞，導致騎士身體多處擦傷。

BLACKPINK看一半「細肩瞎妹高舉手機直播」

BLACKPINK看一半「細肩瞎妹高舉手機直播」

BLACKPINK高雄演唱會剛結束…Jennie深夜PO內衣辣照

BLACKPINK高雄演唱會剛結束…Jennie深夜PO內衣辣照

五月天怪獸也朝聖BLACKPINK！現身台下被拍　網虧：知道票多難搶了嗎

五月天怪獸也朝聖BLACKPINK！現身台下被拍　網虧：知道票多難搶了嗎

BP高雄熱唱！人潮擠爆驚呆網：六合夜市復活了

BP高雄熱唱！人潮擠爆驚呆網：六合夜市復活了

關鍵字：

高雄陳其邁BLACKPINK六合夜市高雄捷運

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面