「疑美論」左右明年大選？　呂秀蓮：不該是個議題

▲呂秀蓮今天上午出席北區民間國是會議。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選戰即將開打，面對近期「疑美論」論調甚囂塵上，前副總統呂秀蓮19日表示，她不認為疑美論應該是一個議題，我國很感謝美國的支持，但作為民主國家，當美國立場與國家利益相左時，也應該代表人民向美方表達一點意見。

呂秀蓮發起「民間國是會議」系列活動，今天上午舉行北區民間國是會議。她在會前受訪說，她不知道誰發明「認知作戰」這個名詞，但即使沒有這個名詞，以前人跟人、國跟人的關係，本來都要存有一點點保留，「我不認為疑美論應該是一個issue（議題）啦，我們很感謝美國的支持，但是呢，作為民主國家，很多國家的利益如果有所不同的時候，互相協調也可以」。

呂秀蓮說，不要用「疑」，這樣負面的字眼不好，所以在她推動的運動裡面，一律不做負面的言行，大家往正面去看，「我們感謝美國的支持，但是有時候，美國的立場跟我們的國家利益如果有相左的時候，作為主權國家，我們也應該代表國家跟人民，跟美國表達一點意見」。她強調，但這不叫疑美論，而是主權平等、獨立。

媒體詢問，是否贊同總統蔡英文現在以「強大國防」作為和平及談判籌碼的論述？呂秀蓮表示，全世界都是一樣，理論、空談、祈禱；她說，國家當然需要有實力，基本上，大家都可以接受「我們要備戰、我們要避戰、更要謀和」三管齊下。