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顧立雄：中共對台認知戰越演越烈　恐大規模干預明年總統大選

▲▼卸任金管會主委新任國安會秘書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

「雷震民主人權紀念講座」今天舉辦第一場，應邀出席的國安會秘書長顧立雄說，台灣今年充滿憂心挑戰，中共對台的認知與資訊操控越演越烈，合理預期將大規模的干預明年大選。

雷震公益基金會今天舉辦「2023雷震民主人權紀念講座」第一場次，主題為帝國夾縫下的台灣民主，顧立雄致詞時指出，當前的民主陣營面臨嚴峻挑戰，全世界不同民主測量機構公布的報告，均顯示民主正在退潮。

顧立雄指出，瑞典哥德堡大學3月最新公布的民主報告顯示，去年全球約有72%、57億人口活在專制政權底下，威權勢力不斷擴張，全球民主程度下跌到37年前的水平，國際秩序正面臨冷戰以來最大的挑戰。

顧立雄表示，這份報告中台灣排名第30名、亞洲前3名，這是台灣人共同努力奮鬥數10年的成果，台灣已經成為世界民主自由的重要象徵，也是區域和平的重要力量。

顧立雄認為，台灣今年遭遇全球最大威權國家中國日益升高的軍事恫嚇、網路攻擊、經濟脅迫到認知作戰操作，台灣的自由民主體制面臨嚴峻挑戰；台海危機升高，不但衝擊印太地區的和平穩定，也為全世界民主敲響警鐘，中共不斷衝撞國際秩序及與美國戰略競爭，已經是當今全球戰略體制最大的挑戰。

顧立雄提到，拜登政府對中共威脅做出一系列的回應，首先鞏固擴大與盟友的夥伴關係，讓原本對中國仍存有幻想的國家有所警醒；美國藉著雙邊或多邊場合，對中共企圖以武力單方面改變台灣現狀及區域穩定秩序提出清楚警告。

顧立雄進一步提到，其次是美國在西太平洋展開前進部署，積極強化與日本、澳洲等國的安全合作，也試圖在菲律賓增加美軍基地，這些作為會對中國產生相當可信的威嚇作用，也讓中國對於犯台的區域擴張計算更為複雜。

顧立雄分析，美國、歐洲和其他國家經濟制裁侵略烏克蘭的俄羅斯，也為中國提出了重要參考，能遏止中國做出錯誤計算，但對台灣而言，今年充滿憂心挑戰，近年來中共對台發動的認知與資訊操控越演越烈，台灣將進入總統大選，合理預期北京將發動更大規模的影響力操作來干預台灣選舉。

顧立雄強調，面對中共的種種威脅，政府始終戒慎以對，當前國安戰略目標是維護得來不易的民主自由生活方式，維持台海區域和平穩定，並讓世世代代的台灣人保持自我選擇的權力，並秉持4個堅持的底線，確保主權、捍衛國土的信念，積極作為、努力強化台灣當前及未來所需要建構的韌性。

顧立雄表示，台灣將持續深化國際合作，與理念相近的民主盟友緊密連結，共同面對來自威權擴散的侵蝕，盡管台灣民主發展仍然面對艱鉅的挑戰，民主開放的本質面對極權國家的惡意操作，有其一定的脆弱性，但相信守護民主自由體制，已經是人民心中始終堅守的共同價值，也是台灣面對威脅的重要資產，堅持這個信念，民主就會形成守護台灣之盾。

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