王世堅、吳怡農不選北市第三選區　王鴻薇：我還是會努力贏得勝選

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委登記將於下周一開跑，台北市議員王世堅與民進黨前台北市黨部主委吳怡農相繼宣布不參選台北市第三選區（中山、北松山）。對此，該選區的國民黨立委王鴻薇今（18日）表示，她還是不能鬆懈，還是會認真問政及努力服務，來贏得選民的支持，最後贏得勝選。

▲立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）



王世堅為現任台北市中山、大同區議員，數次被點名2024出戰台北市第三選區，不過他昨受訪表示，中山區是他的本命區，的確是最有把握的地方，但他一次選舉跟一次補選都支持民進黨推派吳怡農，自己就像媒人，不可能媒人當到自己上花轎，他絕不考慮選這區。

而吳怡農18日則透過臉書表示，民進黨將在下禮拜展開立委的初選登記，很多朋友都關心他的下一步，「我想先跟大家報告，我不會投入這場選舉」；他說，他會在「壯闊台灣聯盟」全力推動《後盾計畫》，這是落實韌性社會的重要工程，在台灣面對危機的關鍵時刻，也是他能為台灣安全所做的、最直接也最有實質幫助的事。

對此，王鴻薇18日晚間回應，雖然吳怡農、王世堅已相繼宣布不參選台北市第三選區，但對她來講，還是要做最好的準備，不能鬆懈，還是會認真問政及努力服務，來贏得選民的支持，最後贏得勝選。