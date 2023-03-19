▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

一名網友透露，先前不小心和女友妹妹發生關係，結果之後對方一直以此要脅，逼他繼續和自己上床，否則就要跟姊姊告狀。他擔心會被女友知道，只好每次都答應，可是又對女友感到很愧疚，不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起討論，就有人將此問題丟給AI聊天機器人「ChatGPT」，結果答案讓全場驚呆。

原PO在Dcard發文表示，前幾天他帶著鹹酥雞和啤酒到女友住處，邊看棒球邊等對方下班，沒想到這時女友妹妹突然跑來吵著說也要吃，看比賽看到還直接主動親上來，他當下不知道該怎麼拒絕，於是就和對方上床了。之後只要女友上班，女友妹妹就會主動跑過來要求愛愛，雖然他都有拒絕，可是對方卻威脅說「如果不配合就要告訴姊姊說你侵犯我」，還透露自己喜歡和有女友的男生一起玩。

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原PO聽到女友妹妹的話，只好任對方擺布，不過近日女友放假，2人好不容易有親密的時間，他卻做沒幾分鐘就覺得乏味，最後草草結束。女友事後撒嬌問「你是不是偷偷來？」讓他不禁想起和對方妹妹的事情，「愧疚感真的快把我壓得喘不過氣來」，且早就和女友約好要拍婚紗，現在卻發生這件事，讓他不知道該怎麼辦。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者黃克翔攝）

文章曝光後，網友紛紛酸說「你這什麼理由，你女友好衰」、「不知道怎麼拒絕都是屁話啦」、「快笑死了，如果媽媽不小心喝醉了 ，我相信一定知道怎麼拒絕了對不對」、「哪來那麼多不小心，就是你管不好自己的小頭跟大頭而已」、「考慮跟妹妹在一起嗎？覺得你們很配」，也有人質疑是創作文，「這劇情好像很眼熟，謎片看太多了嗎？」「這劇情我看過，沒創意」、「創作文可能性高」。

還有網友將文章丟到ChatGPT，沒想到得到驚人答案，AI回答要原PO先釐清自己的心意，究竟是否還想和女友在一起，如果想繼續走下去就必須誠實告知並道歉，「但這並不代表她會原諒你，她可能需要一段時間來消化這一切」。另外AI也要原PO告訴女友妹妹說「妳這樣做是錯誤的」，如果被對方威脅，就應該告訴女友或報警，「最重要的是，你需要檢討自己的行為，並學會從中成長和改進」。

不少人看到ChatGPT的回答後，紛紛表示「AI都比普通人腦懂」、「講得比人還好」、「科技的力量」、「好讚，AI都比原PO懂，真的是明知故問」、「可悲，連AI都比原PO知道該怎麼處理」、「到底誰說ChatGPT不能取代人類的」、「這個聊天機器人真的厲害，其實答得比多數人都要有建設性」。