實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！醫曝更慘經歷：差點噴到臉

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

醫師在治療期間會遇到不同狀況，對於很多事情早已見怪不怪。泌尿科醫師程威銘就說，幫忙治療和檢查時，經常會看到病人勃起或是射精，他對這些事情已經習慣了。但日前實習學妹幫病人除毛，突然驚喊「病人尿失禁了」，他原以為只是日常狀況，不過上前一看才發現不對勁。

程威銘在臉書分享經歷，表示先前一名病人要動疝氣手術，在開刀之前需要將陰毛剃乾淨，於是他請實習學妹幫忙，他則去處理別的事情。未料才做到一半，學妹突然大喊「學長怎麼辦？病人尿失禁了！」他心想應該是病人攝護腺肥大嚴重影響排尿功能，長期需要用肚子用力解尿，才會造成疝氣，等到麻醉後括約肌放鬆，多少都會有漏尿的狀況，不需要大驚小怪，只要擦乾淨就好。

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不過程威銘湊近一看才發現狀況和預期的不一樣，「那個漏出來的『尿』的顏色、質地、味道，九成九不是尿」，猜測學妹應該是覺得尷尬到不知所措，才會靈機一動用尿失禁當藉口求助。

程威銘也透露，先前曾遇到病人因為包皮發炎求診，結果對方在說明患部狀況時，因為套弄幾下，下秒就隨即有「白濁的液體」噴射出來。不僅如此，還有另一名病患因為性功能障礙來求助，經過治療後逐漸好轉，後幾次就診都有勃起的現象，不過某次卻特別硬，且還有跳動的感覺，孰料對方下秒突然悶哼一聲，「說時遲那時快，火山就爆發啦！」所幸他躲得快，否則就被射到臉上了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

程威銘表示，其實每次治療出現突發狀況，病人總會覺得很尷尬且不停道歉，但他不會責怪對方，因為不是每個狀況都能控制，他早已見怪不怪，「不論如何，沒有射到我就好，只希望這些病人心中不要有陰影，就此不敢到泌尿科就診」。