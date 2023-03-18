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百度「文心一言」評價不佳　李彥宏：ChatGPT剛推出時評價更糟糕

▲▼百度正式推出大語言模型「文心一言」,陸版ChatGPT,李彥宏。（圖／翻攝自百度）

▲李彥宏親自主持「文心一言」發表會。（圖／翻攝自百度）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度研發的語言模型AI「文心一言」16日正式發表，但外界評價褒貶不一，甚至發表會當天百度的股價還一度大跌10%。對此，百度創辦人李彥宏表示，其實外界的評價跟他預期中差不多，「你去看ChatGPT在剛推出的時候，外界評價比文心一言還要糟糕。」

根據《澎湃新聞》報導，李彥宏17日出席了2023亞布力中國企業家論壇年會，他提到，文心一言還不完美，但仍要快點發表，因為市場有需求，大家都希望能早一點用上最新最先進的大語言模型，「一旦有了真實的人類回饋，文心一言的進步速度會非常快，希望它快點成長。」

▲▼百度正式推出大語言模型「文心一言」,陸版ChatGPT,李彥宏。（圖／翻攝自百度）

文心一言發表當天，百度港股一度下跌10%，不過，隔天又一度大漲15%。對此，李彥宏說，自己從來不為此做過多解釋，「每次都去解釋股價波動，那我不用幹活了。」

李彥宏也在論壇上表達了對大模型時代的期待，回到2007年，大家不會想像今天會有抖音、淘寶、微信，在AI時代、大模型時代也會出現這樣現象級的應用，這些應用會是基於大模型開發的。

李彥宏認為，大模型時代將產生三大產業機會，第一類是新型雲計算公司，第二類是進行行業模型精調的公司，第三類是基於大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供商。

▼「文心一言」回應百度的股價波動。（圖／翻攝第一財經）

▲▼一發表就暴跌！陸版ChatGPT「文心一言」解讀股價波動。（圖／翻攝第一財經）

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